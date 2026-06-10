Od uvida do navika

Pametni sat kao saveznik zdravijih svakodnevnih odluka

Sponzorirani članak

10.06.2026 u 12:20

tportal
Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo
Bionic
Reading

Briga o zdravlju počinje razumijevanjem vlastitog tijela i svakodnevnih navika

Kako raste svijest o važnosti prevencije, sve je veća potreba za alatima koji nude jasne i jednostavne uvide u svakodnevno stanje organizma. HUAWEI WATCH FIT 5 serija upravo to stavlja u prvi plan.

tportal
Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Jasniji uvid u vlastito tijelo

HUAWEI WATCH FIT 5 serija korisnicima daje bolji pregled vlastitog fizičkog stanja i pomaže im da lakše prate vlastite navike i promjene.

Umjesto povremenih mjerenja, sat kontinuirano prati ključne pokazatelje poput srčanog ritma i opterećenja organizma, što pomaže da se lakše primijete promjene koje bi inače prošle nezapaženo.

Pro model donosi i EKG funkciju, koja korisnicima omogućuje dodatni uvid u rad srca. Iako nije medicinski uređaj, može pomoći korisnicima da na vrijeme uoče odstupanja i po potrebi potraže stručni savjet.

tportal
Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Zdravlje nije samo fizičko

Zdravlje ne znači samo fizičku spremu, nego i to kako se osjećamo tijekom dana. HUAWEI WATCH FIT 5 serija zato prati razinu stresa i pokazatelje emocionalne dobrobiti, kako bi korisnici lakše razumjeli vlastiti ritam.

Kada sat prepozna povišen stres ili napetost, potiče na kratku pauzu ili vježbe disanja. Te male pauze često su dovoljne da se dan lakše nastavi i da se smanji osjećaj opterećenja.

tportal
Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Funkcije koje prate stvarne potrebe

Praćenje ženskog zdravlja pomaže u boljem razumijevanju tijela i planiranju svakodnevnih obaveza.

Praćenje sna pokazuje kako odmor utječe na energiju i funkcioniranje tijekom dana, što s vremenom pomaže razviti zdravije navike spavanja.

Od uvida do navika

Najveća vrijednost HUAWEI WATCH FIT 5 serije nije samo u prikupljanju podataka, nego u tome što korisnicima pomaže pretvoriti uvide u zdravije navike.

Umjesto preopterećenja informacijama, fokus je na jednostavnim smjernicama koje pomažu da se lakše uvedu male, ali važne promjene: više kretanja, bolji odmor i manje stresa.

Korisnicima je dostupan Huawei MultiPass program koji uključuje Huawei Health+ članstvo te pristup aplikacijama poput FIIT-a, komoota, Navikija, URUNN-a i Life Period Trackera.

tportal
Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Jednostavniji odnos prema zdravlju

HUAWEI WATCH FIT 5 serija ne pokušava zamijeniti liječnike ni nametati stroge rutine. Njezina je uloga jednostavnija: pomoći korisnicima da bolje razumiju svoje tijelo i lakše razviju zdravije svakodnevne navike.

Do kraja lipnja kupci mogu iskoristiti posebnu promotivnu ponudu za novu HUAWEI WATCH FIT 5 seriju. Uz popust od 40 EUR, HUAWEI WATCH FIT 5 dostupan je po cijeni od 159 EUR, dok se HUAWEI WATCH FIT 5 Pro može kupiti za 259 EUR.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PREMIJERA

PREMIJERA

Došao je i taj trenutak: Anthropicov Mythos postaje dostupan široj javnosti
UDARAC KONKURENTIMA

UDARAC KONKURENTIMA

Počinje cjenovni rat za korisnike AI-a: Google drastično snizio pretplate
potvrdilI ZNANSTVENICI

potvrdilI ZNANSTVENICI

Jedva čekate Svjetsko prvenstvo? Gledanje nogometnih utakmica moglo bi biti dobro za vas

najpopularnije

Još vijesti