Hrvatska je imala prvog procjenitelja dezinformacija za Wikipediju na svijetu: 'Bila je to jedinstvena situacija, a jedan je administrator dobio i globalnu zabranu...'

Nakon što su imali posla s domaćim ogrankom Wikipedije u zakladi Wikimedia bacili su se na jačanje kadrovskih kapaciteta za rješavanje problema vezanih uz integritet sadržaja na njezinim platformama. Evo što nam je o svemu rekla Samantha Lien, viša direktorica komunikacija u zakladi Wikimedia

No nas je zanimalo kako je do svega toga uopće došlo i što možemo očekivati od Wikipedije na hrvatskom jeziku u budućnosti. Evo što smo doznali.

Imajući to u vidu, zaklada Wikimedia trenutno jača kadrovske kapacitete za rješavanje problema vezanih uz integritet sadržaja na njezinim platformama. To će vjerojatno biti riješeno stalnim zapošljavanjem', pojasnila je Lien.

'Bila je to jedinstvena situacija jer smo odlučili reagirati na određeni problem na koji su nas upozorili volonteri.

Kako je tportalu rekla Samantha Lien , viša direktorica komunikacija u zakladi Wikimedia, to je bilo prvi put da je netko angažiran za tu vrstu posla.

'Najvažnija posljedica zapravo je osvješćivanje javnosti o velikom problemu koji je dosad imala hrvatska sekcija Wikipedije.

Naoko djeluje da je Wikipedia time sama sebi ugrozila kredibilitet u Hrvatskoj.

No kada je riječ o sadržajima na Wikipediji koji su na hrvatskom jeziku, taj kredibilitet gotovo da nije ni postojao pa je ovakva akcija zapravo postavljanje temelja za zdrav početak gradnje tog kredibiliteta.

Naravno, ostvari li se sve ono što su planirali – a to je uklanjanje svih iskrivljenih informacija i politikanstva na hrvatskoj sekciji Wikipedije – onda će to biti bitna posljedica rada procjenitelja dezinformacija', ocijenio je Dragan Petric, izvršni urednik informatičkog časopisa Bug.

Petric očekuje da će i dalje biti pokušaja plasiranja dezinformacija. 'Administratori koji su protjerani zbog takvog narušavanja kredibiliteta Wikipedije već su poznati po tome da često otvaraju alternativne profile putem kojih pokušavaju, tobože kao druge osobe, počiniti istu malicioznu devijaciju sadržaja, stoga možemo očekivati da će to raditi i dalje.

Ipak, očekujem i to da će unaprijed pripremljenim akcijama takvo što biti onemogućeno. Vjerujem da je iza Wikipedije dovoljno snažna organizacija koja bi to mogla provesti u djelo. Dosad to nisu napravili samo zato što je hrvatska sekcija Wikipedije relativno nebitna na globalnoj mapi', naglasio je Petric.

Teško provedive preporuke

Autor izvješća dao je tri preporuke da bi hrvatska Wikipedia ostala u skladu s Wikimedijinim pravilima i vrijednostima.

Preporučio je poticanje hrvatske jezične zajednice na nastavak ponovne uspostave snažnog sustava lokalnog upravljanja, uz nadzor i podršku ostalih dijelova zaklade Wikimedia.

Također je sugerirao poticanje pogođenih zajednica na razgovor o objedinjavanju izbora u zajednici za administratorske i dužnosničke uloge diljem uključenih 'wikija' (bosanski, hrvatski, srpski i srpsko-hrvatski, kako je navedeno u izvješću).

Treća preporuka tiče se poticanja razgovora o mogućnostima ponovnog spajanja bosanskih, hrvatskih i srpskih jezičnih projekata u izvorne srpsko-hrvatske jezične projekte kako bi se ponovno uskladili s praksama drugih pluricentričnih jezika koji imaju objedinjene projekte što se tiču Wikipedije.

Takve se prakse koriste za Wikipedijine sadržaje na kineskom, engleskom, njemačkom, španjolskom, tamilskom, korejskom i francuskom jeziku, između ostalih.

Petric nije uvjeren u to da su te preporuke u potpunosti provedive. 'Nisam još čuo da je netko radio sličan zahvat na Wikipediji (ili nekom drugom toliko velikom i poznatom internetskom servisu) negdje drugdje u svijetu.

Ipak, mislim da ne bi publicirali svoje namjere, a da doista nemaju alate i metode kojima ih planiraju provesti, tako da mislim da šanse nisu ni puno manje od 100 posto', istaknuo je Petric.