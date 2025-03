Ljudi više nisu prvi cilj dezinformacija ruskih propagandi, ovo je nova taktika

Od izbora Donalda Trumpa za američkog predsjednika 2016. godine vodi se rasprava o tome koliko je ruska propaganda bila učinkovita u mijenjanju mišljenja američkih glasača.

Bilo je dobro dokumentirano u to vrijeme kako je Rusija u to vrijeme zapošljavala velike IT tvrtke kao što je Internet Research Agency, čija je zadaća bila plasiranje razdornog, proruskog sadržaja usmjerenog na Amerikance.

Ali, kvantificiranje utjecaja uvijek je bilo neprecizno. Novo izvješće NewsGuarda ukazalo je na zaokret u taktici. Umjesto ciljanja ljudi sadržajem, Rusija se nastoji infiltrirati u modele umjetne inteligencije koje mnogi sada koriste kako bi u potpunosti zaobišli medijske web stranice.