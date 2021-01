Wikipedija u obračunu s dezinformacijama na hrvatskom: Objavili oglas za novo radno mjesto

Novi suradnik će raditi sve - od čitanja prijava korisnika, istraživanja istinitosti sadržaja i pronalaženja dezinformacija do stvaranja preporuka za zaštitu hrvatske verzije Wikipedije od organiziranih kampanja za dezinformiranje

Zadatak potencijalnog suradnika bit će istraživanje dugogodišnje zabrinutosti vezane uz sadržaje web enciklopedije na hrvatskom, kao i političkih motivacija njezinih lokalnih administratora koji su, čini se, podložni širenju dezinformacija i zavaravajućih informacija.

Radno mjesto bit će otvoreno od veljače do lipnja 2021. Privremeni zaposlenik će preko ugovora biti dio pravnog tima zaklade Wikipedija, to jest njenog odjela za upravljanje povjerenjem i sigurnošću u području lažnih informacija. Tako će novi suradnik raditi sve od čitanja prijava korisnika, istraživanja istinitosti sadržaja i pronalaženja dezinformacija do stvaranja preporuka za zaštitu hrvatske verzije Wikipedije od organiziranih kampanja za dezinformiranje.

Što se traži?

Wikipedija od potencijalnih kandidata traži kritičko mišljenje, iskustvo u temama koje su česte mete pokušaja plasiranja netočnih informacija i konačno - izražene komunikacijske vještine, kao i mogućnost sagledavanja šire slike i empatije. Za kraj, od fact checkera traži se tečno poznavanje hrvatskog jezika.

Ako nalazite sebe u ovom opisu i želite popraviti stanje na hrvatskoj Wikipediji, više informacija i prijavu za posao možete pronaći ovdje.