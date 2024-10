Bijela kuća počela je objavljivati na Redditu

Korisnički profil je napravljen 7. siječnja 2021. godine , dan nakon što su pobunjenici upali u Kapitol u Washingtonu, no prva je objava stigla tek sad.

Sve objave dosad dijele informacije vezane uz pružanje pomoći kao odgovor na uragane Helene i Milton, koji haraju duž istočne obale SAD-a. Do sada je sadržaj koji se dijeli na Redditu vrlo sličan onome što službeni tim Bijele kuće objavljuje na X-u.



Američki savezni dužnosnici su se i u prošlosti bavili podreditima. Barack Obama bio je domaćin događanja Ask Me Anything dok je bio predsjednik, ali pod svojim osobnim korisničkim računom, ne službenim, piše Engadget.