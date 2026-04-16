Hisense u FIFA sjedištu predstavio RGB MiniLED TV liniju i dodatno učvrstio partnerstvo za Svjetsko prvenstvo

Hisense, vodeći globalni brend u području potrošačke elektronike i kućanskih uređaja, predstavio je svoju novu liniju RGB MiniLED televizora za 2026. godinu u FIFA sjedištu u Zürichu, ističući najnovija dostignuća u tehnologiji prikaza, ali i snagu i zrelost dugogodišnjeg partnerstva s FIFA-om uoči FIFA Svjetskog prvenstva 2026™

Održavanje predstavljanja upravo u FIFA sjedištu dodatno potvrđuje blisku i razvijajuću suradnju između Hisensea i FIFA-e — partnerstvo koje nadilazi klasično sponzorstvo te se temelji na povjerenju, zajedničkim inovacijama i dugoročnoj suradnji. Događaj je spojio tehnologiju, nogomet i inovacije na lokaciji koja simbolizira rezultate ove višegodišnje suradnje. U središtu događanja bilo je predstavljanje Hisense 2026 RGB MiniLED TV linije pod sloganom „See the unseen game in colour“ . Kao pionir RGB MiniLED tehnologije, Hisense nastavlja pomicati granice kvalitete prikaza, pozicionirajući novu liniju kao ključnu prekretnicu u svojoj premium TV strategiji i kontinuiranom fokusu na vrhunske vizualne performanse.

Nova generacija RGB MiniLED televizora donosi značajna poboljšanja u preciznosti boja, upravljanju svjetlinom i reprodukciji detalja, pružajući prirodnije, živopisnije i impresivnije iskustvo gledanja. Srce sustava je Hi-View AI Engine RGB, procesor nove generacije koji u stvarnom vremenu optimizira obradu slike, kontrast, svjetlinu i prikaz pokreta. Analizirajući sadržaj kadar po kadar, osigurava iznimnu jasnoću i preciznost, čak i tijekom najdinamičnijih sportskih scena. Linija za 2026. bit će dostupna u veličinama od 55 do 116 inča, prilagođena različitim korisničkim potrebama. Uključuje dvije nove serije, UR8S i UR9S, uz vodeću UX seriju, čime se napredna RGB MiniLED tehnologija čini dostupnijom širem krugu korisnika. Televizori također dolaze s antirefleksijskim, „glare-free“ panelom, koji omogućuje ugodno gledanje u svim uvjetima osvjetljenja — od dnevnog boravka do večernjeg praćenja utakmica.

Kako je istaknuo Jianmin Han, CEO Hisense Europe: „Predstavljanje naših RGB MiniLED televizora u FIFA sjedištu snažna je potvrda koliko je naše partnerstvo napredovalo. S linijom za 2026. donosimo tehnologiju prikaza koja zadovoljava najviše standarde — redefinirajući način na koji navijači doživljavaju nogomet, od svake nijanse boje do svakog ključnog detalja.“ O važnosti partnerstva govorio je i Romy Gai, FIFA Chief Business Officer: „Ovakvi trenuci ne događaju se slučajno. Oni nastaju kada se okupe pravi partneri s pravom vizijom, predanošću izvrsnosti i ambicijom stvaranja platforme koja inspirira, povezuje i ostavlja trajno nasljeđe daleko nakon posljednjeg sučevog zvižduka.“ Na događaju je najavljena i važna prekretnica u partnerstvu: za FIFA Svjetsko prvenstvo 2026™, Hisense će imati ulogu službenog dobavljača televizora za VAR pregled (Video Assistant Referee). Ova proširena uloga potvrđuje povjerenje FIFA-e u Hisense tehnologiju, koja će podržavati suce kroz vrhunske zaslone u stadionima i operativnim centrima. Candy Pang, Global Brand General Manager, Hisense Global Commercial Center, izjavila je: „Naše partnerstvo s FIFA-om odavno je nadraslo klasično sponzorstvo. Odabir Hisensea kao službenog VAR TV dobavljača za FIFA Svjetsko prvenstvo 2026™ potvrđuje povjerenje u našu tehnologiju, gdje su preciznost, pouzdanost i performanse ključni. Naši RGB MiniLED televizori omogućuju iznimno bogate, prirodne i precizne boje, što VAR sucima omogućuje da vide svaku situaciju jasno i točno onako kako se događa.“