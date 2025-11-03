Znanstvenici istražuju bizaran slučaj: Meteorit pogodio Teslin automobil u vožnji?

Veterinar Andrew Melville-Smith iz Whyalle vozio se sa suprugom autocestom Augusta, a nalazio se četrdesetak kilometara od Port Germeina kada je iznenada čuo 'glasan prasak'. 'Prošao je kamion i pet do deset sekundi kasnije dogodila se ogromna eksplozija. Staklo je letjelo po kabini, svuda je bio dim, osjećao se miris paljevine. Moja je supruga pomislila da se auto zapalio', ispričao je Melville-Smith za ABC News .

'Isprva sam mislio da je to glupost, ali što bi drugo moglo otopiti staklo? Iskreno, vjerojatnost da vas pogodi meteorit manja je nego da dobijete jackpot na lotu.'

Njegova Tesla, koja je bila u načinu autonomne vožnje, nije reagirala na udar. 'Automobil je nastavio voziti, potpuno nesvjestan kaosa koji se dogodio u kabini', rekao je kroz smijeh. Melville-Smith zadobio je manje posjekotine , a na vjetrobranskom staklu ostao je kružni udar s tragovima topljenja , zbog čega je odmah kontaktirao s Južnoaustralskim muzejom.

Znanstvenici: 'Šanse su gotovo nemoguće'

Mineralog Kieran Meaney iz Južnoaustralskog muzeja izjavio je da bi potvrda ovog slučaja bila svjetski presedan. 'Vjerojatnost da meteorit pogodi pokretno vozilo je mala – da je vozio deset kilometara sporije ili brže, promašio bi ga', rekao je Meaney.

U početku je bio skeptičan, ali nakon što je vidio fotografije oštećenja, promijenio je mišljenje. 'Policija je odmah isključila metak ili kamen koji je odletio s kamiona. Ono što je neobično jest da je staklo djelomično otopljeno, što znači da je objekt bio vrlo vruć. Za to zasad nemamo dobro zemaljsko objašnjenje.'

Tim planira analizirati vjetrobransko staklo i potražiti čestice koje su se mogle zabiti u njega pri udaru. Ako se pokaže da se radi o meteoritu, istraživači će se vratiti na mjesto događaja da bi pokušali pronaći i ostatke stijene. 'Analizirat ćemo kemijski sastav materijala i usporediti ga s poznatim tipovima meteorita i mogućim komadima svemirskog otpada', objasnio je Meaney.

Stručnjaci pozivaju na oprez

No ne dijele svi znanstvenici njihov entuzijazam. Astrofizičar Jonti Horner sa Sveučilišta Južnog Queenslanda kaže da ima razloga biti skeptičan. 'Da je to doista bio meteorit, dvije do tri minute prije udara ljudi širom regije morali bi vidjeti vatrenu kuglu na nebu, svjetliju od punog Mjeseca. Takvih prijava nema', rekao je Horner.

Dodao je i da meteoriti, unatoč holivudskim prikazima, nisu užareni komadi stijene kada dotaknu tlo. 'Provedu milijarde godina u ekstremno hladnom svemiru i zagriju se samo površinski, svega nekoliko sekundi dok prolaze kroz atmosferu. Unutrašnjost ostaje hladna.'

Horner ističe da je moguće i neko drugo objašnjenje. 'Možda je riječ o dijelu otpada koji je otpao s aviona. Ne tvrdim da nije meteorit, ali treba biti oprezan. Dok se ne utvrde dokazi, sve je otvoreno.'