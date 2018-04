Google Maps će nam pomagati i uz pomoć znamenitosti?

U divu iz Mountain Viewa testiraju navigaciju koja nas do odredišta ne bi navodila po ulicama već po poznatim zgradama i drugim znamenitostima

Većina aplikacija za navigaciju davat će vam upute temeljem naziva ulica ili udaljenosti. No, to nije način na koji mi ljudi to inače radimo. Pitate li nekog kako doći do određene lokacije veći su izgledi kako će vas uputiti na neku znamenitost ili dobro poznati objekt, koje je lakše uočiti nego nazive ulica.