Google lansirao AI aplikaciju koja pretvara govor u gotov tekst, radi i offline

Za razliku od klasičnih aplikacija za diktiranje, Eloquent ne prenosi govor doslovno , već automatski uklanja poštapalice poput 'hm' ili 'uh' te ispravlja prekide i samoispravke u rečenicama. Rezultat je tekst koji je bliži pisanom nego govornom izrazu, piše TechCrunch.

Riječ je o eksperimentalnom alatu temeljenom na Googleovim Gemma modelima za prepoznavanje govora, koji korisnicima omogućuje da izgovoreni tekst pretvore u uređene i 'gotove' rečenice. Nakon što se modeli preuzmu na uređaj, aplikacija može raditi lokalno, bez slanja podataka u cloud.

Korisnici tijekom diktiranja mogu pratiti transkript u stvarnom vremenu, a nakon pauze aplikacija dodatno 'ispegla' sadržaj. Na raspolaganju su i opcije za prilagodbu teksta, poput izdvajanja ključnih točaka ili skraćivanja i formaliziranja sadržaja.

Aplikacija omogućuje i potpuno lokalni način rada, no dostupna je i opcija korištenja cloud obrade, pri čemu se za doradu teksta koriste Googleovi Gemini modeli. Također može povući pojmove, imena i stručne izraze iz Gmaila, a korisnici mogu dodati i vlastite riječi.

Eloquent pamti povijest diktiranja te omogućuje pretraživanje ranijih zapisa, uz dodatne statistike poput brzine govora i ukupnog broja izgovorenih riječi.

Konkurencija raste, Google ulazi u utrku

Ovim potezom Google ulazi u sve konkurentniji segment aplikacija za pretvaranje govora u tekst, gdje se već nalaze rješenja poput Wispr Flowa i sličnih alata. Popularnost takvih aplikacija raste kako se poboljšavaju modeli umjetne inteligencije za prepoznavanje govora.

Iako je trenutačno dostupna samo na iOS-u, iz opisa aplikacije može se zaključiti da se priprema i verzija za Android. Ona bi, prema najavama, mogla omogućiti korištenje aplikacije kao zadane tipkovnice i pristup diktiranju u bilo kojem polju za unos teksta.

Ako se pokaže uspješnim, ovaj eksperimentalni alat mogao bi postati temelj za naprednije funkcije diktiranja unutar Android sustava.