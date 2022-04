Google je potiho izdao službenu aplikaciju za prebacivanje sa iPhonea na Android

Nakon hrpe glasina o dolasku aplikacije koja će korisnicima olakšati prelaženje sa Appleovog smartfona na Android, ona je konačno i stigla

Prošle smo godine na nekoliko navrata čuli o softveru kojim Google olakšava prebacivanje podataka sa iOS-a na Android u sklopu aplikacije 'Switch to Android', no čini se da je ta aplikacija konačno među nama. Google je 11. travnja na App Storeu u nekim zemljama potiho izbacio aplikaciju za prebacivanje na Android pod imenom Switch to Android. Aplikacija, kao što se i oičekivalo, obećava tranziciju između mobilnih platformi prebacivanjem svih kontakata, kalendarskih unosa, fotografija i videa na nov Android.

Aplikacija također objašnjava kako isključiti Appleov iMessage kako bi se mogle primati obične tekstualne poruke, kao i spajanje sa iCloudom za prebacivanje fotografija i videa na Android.