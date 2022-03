Imate iPhone? Ove trikove za iOS 15 morate isprobati

Ako koristite iPhone ili iPad, ove će vam funkcije definitivno biti od vrlo velike koristi

iOS 15 donosi velik broj novih značajki i promjena za iPhone i iPad uključujući Focus, nadograđeni FaceTime i mnogo toga drugog. Ako ste preuzeli novi softver, predlažemo da isprobate ove korisne funkcije.

Otključajte uređaj FaceID-jem s maskom

Prvo što morate napraviti za ovu značajku je instalirati iOS 15.4 na vaš iPhone 12 ili iPhone 13. Ako niste to napravili nakon instalacije, opet skenirajte svoje lice odlaskom u postgavke za Face ID & lozinke u postavkama uređaja gdje izaberite 'Set up Face ID with a mask'.

Proći ćete kroz sličan proces kao kod originalnog FaceID-ja, samo što će se smartfon ovaj put koncentrirati na vaše oči. Osobe koje nose naočale također trebaju napraviti skeniranje sa naočalama koje nose tijekom dana. Nakon što ste odradili skeniranje, moći ćete otključati iPhone i koirstiti Apple Pay bez povlačenja maske s lica.

Iskoristite prednosti novog Safarija

Najveća promjena u novom Safariju je mjesto trake s adresom koji je dizajniran za uređaje s velikim zaslonom. Ovo sučelje dozvoljava prebacivanje među karticama jednostavnom potezom prstom po traci za adrese, a tu su grupe kartica koje pomažu pri radu s hrpom otvorenih stranica.