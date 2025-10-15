Google mijenja izgled sponzoriranih rezultata u pretraživanju i uvodi novosti u trgovinu Play

Google je najavio promjene u načinu na koji prikazuje oglase u svojoj tražilici. U novom načinu svi će se oglasi grupirati u odjeljak pod imenom 'Sponsored results', koji će se pojavljivati na vrhu stranice rezultata pretraživanja. Iako i format i veličina oglasa ostaje ista, iz Googlea poručuju da u tom odjeljku nikada neće biti više od četiri oglasa.

Korisnici će, nakon što prođu taj odjeljak, moći klikom na gumb sakriti sve sponzorirane rezultate. Iz kompanije navode da novi dizajn pomaže korisnicima 'lakše snalaženje na vrhu stranice', što otprilike znači da su otkrili kako svi preskaču vrh stranice pošto obično sadrži sadržaj generiran umjetnom inteligencijom, odnosno AI Overviews.

Odjeljak sa sponzoriranim rezultatima će se, piše Engadget, ponekad prikazivati iznad ili ispod AI sažetka, ovisno o vrsti pretrage. Na dnu stranice također će se nalaziti još jedan 'Sponsored results' odjeljak, koji će se moći sakriti tek nakon što se prikaže.