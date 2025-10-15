Google mijenja izgled sponzoriranih rezultata u pretraživanju i uvodi novosti u trgovinu Play

Kompanija je promijenila način na koji će servirati sponzorirane sadržaje unutar pretrage. Uskoro ćemo ih susretati čim zadamo pretragu
Google je najavio promjene u načinu na koji prikazuje oglase u svojoj tražilici. U novom načinu svi će se oglasi grupirati u odjeljak pod imenom 'Sponsored results', koji će se pojavljivati na vrhu stranice rezultata pretraživanja. Iako i format i veličina oglasa ostaje ista, iz Googlea poručuju da u tom odjeljku nikada neće biti više od četiri oglasa.
Korisnici će, nakon što prođu taj odjeljak, moći klikom na gumb sakriti sve sponzorirane rezultate. Iz kompanije navode da novi dizajn pomaže korisnicima 'lakše snalaženje na vrhu stranice', što otprilike znači da su otkrili kako svi preskaču vrh stranice pošto obično sadrži sadržaj generiran umjetnom inteligencijom, odnosno AI Overviews.
Odjeljak sa sponzoriranim rezultatima će se, piše Engadget, ponekad prikazivati iznad ili ispod AI sažetka, ovisno o vrsti pretrage. Na dnu stranice također će se nalaziti još jedan 'Sponsored results' odjeljak, koji će se moći sakriti tek nakon što se prikaže.
Novi način prikaza oglasa postupno će stići do svih korisnika tražilice, već se postupno uvodi globalno, i to istodobno na mobilnim uređajima i stolnim računalima.
Prije svega, grupiranje oglasa u jedinstven 'Sponsored results' odjeljak vizualno ih odvaja od organskih rezultata. Time Google zapravo pojačava transparentnost - korisnici će jasnije vidjeti što je plaćeni sadržaj, a što nije. No, istodobno bi to moglo smanjiti stopu klikanja (CTR) za oglase, jer će mnogi korisnici svjesno preskočiti cijeli sponzorirani blok klikom na gumb za skrivanje.
S druge strane, pozicioniranje tog bloka iznad AI Overviews znači da će oglašivači i dalje imati priliku biti vidljivi prije nego što korisnici dođu do organskog sadržaja ili AI generiranog sažetka. Ako se pak sponzorirani rezultati pojave ispod AI sažetka, postoji rizik da će ih korisnici jednostavno preskočiti, osobito jer su AI odgovori često dizajnirani tako da daju brze i gotove informacije.
Google Play dobiva personalizirani 'You' tab i AI pretragu
Uz promjene u pretraživanju, Google uvodi i veliku nadogradnju Play trgovine, želeći je pretvoriti iz 'mjesta za preuzimanje aplikacija' u potpuno korisničko iskustvo. Nove značajke, uglavnom pokretane umjetnom inteligencijom, osmišljene su kako bi zadržale korisnike u Play ekosustavu. Pogotovo sada kad da će Google biti prisiljen otvoriti Android sustav trgovinama aplikacija trećih strana.
Najveća novost je 'You' kartica, svojevrsna kombinacija korisničkog profila i personalizirane preporuke. Na njoj će se prikazivati prijedlozi aplikacija, igara, glazbe, filmova, pa čak i sadržaja sa streaming servisa dostupnih putem Play trgovine. Google je tu sekciju zamislio kao alat za personalizirano otkrivanje sadržaja i ponuda, iako će je korisnici moći potpuno ignorirati ako samo žele preuzeti aplikaciju.