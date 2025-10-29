novi problemi

Globalni pad Microsoftovih usluga srušio popularne web stranice, stalo i glasanje u škotskom parlamentu

M. Šu.

29.10.2025 u 20:38

Microsoft
Microsoft Izvor: EPA / Autor: JOHN G. MABANGLO
Brojne stranice, poput britanske zračne luke Heathrow, banke NetWest ili igre Minecraft, suočile su se s poteškoćama usred globalnog pada Microsoftovih usluga, piše BBC

Portal Downdetector u srijedu je zabilježio tisuće prijava o poteškoćama s brojnim internetskim stranicama diljem svijeta.

Microsoft je priopćio da bi neki korisnici sustava Microsoft 365 mogli primijetiti kašnjenja u radu Outlooka i nekih drugih usluga.

Platforma za računalstvo u oblaku Azure, koja čini ključni dio internetske infrastrukture, prijavila je 'pogoršanje rada nekih usluga' u 17:00 sati po hrvatskom vremenu. Tvrtka je navela da je uzrok 'DNS problemi' – isti uzrok koji je prošlog tjedna doveo do prekida rada Amazon Web Services (AWS).

Među pogođenim stranicama u Ujedinjenom Kraljevstvu su i trgovinski lanac Asda te mobilni operater O2, dok su u Sjedinjenim Državama korisnici prijavili poteškoće s pristupom internetskim stranicama lanca kafića Starbucks i trgovine prehrambenih proizvoda Kroger.

Stao je i rad u škotskom parlamentu zbog tehničkih problema s internetskim sustavom glasovanja. Izvor iz parlamenta rekao je za BBC News da vjeruju kako su problemi povezani s Microsoftovim padom usluga.

Glasnogovornik Microsofta rekao je da tvrtka 'radi na rješavanju problema s uslugom Azure Front Door koji utječe na dostupnost nekih servisa', te da redovito objavljuje nove informacije na stranici Azurea.

Tvrtka je istaknula da je otkrila dijelove infrastrukture s problemima u povezivanju i da radi na 'preusmjeravanju pogođenog prometa radi obnove funkcionalnosti servisa'.

