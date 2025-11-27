Globalna izdavačka kuća povukla tužbu, omogućit će stvaranje glazbe pomoću AI-ja

Kao dio sporazuma o nagodbi, Warner će korisnicima omogućiti stvaranje glazbe generirane umjetnom inteligencijom na platformi Suno uz korištenje glasova, imena i likova umjetnika koji se prijave za program.

Warner Music Group započet će suradnju s tehnološkim startupom Suno, godinu dana nakon što su ih tužili zbog kršenja autorskih prava.

Izdavačka kuća, koja predstavlja umjetnike kao što su Dua Lipa, Coldplay i Ed Sheeran, bila je među nekoliko glazbenih divova koji su tužili Suno i sličnu platformu Udio.

Brojni umjetnici izrazili su zabrinutost kako bi korištenje umjetne inteligencije moglo potkopati ljudske autore.

'Nove granice u stvaranju glazbe'

Počevši od sljedeće godine, Suno će uvesti nove napredne i licencirane modele na svoju glazbenu platformu s generativnom umjetnom inteligencijom, koja korisnicima omogućuje stvaranje glazbe na temelju jednostavnih opisa.

Tvrtka sa sjedištem u Massachusettsu (SAD) ima oko 100 milijuna korisnika. Pokrenuta je prije dvije godine.

Sunoov model iz 2026. zamijenit će postojeću verziju i zahtijevat će od korisnika plaćanje za preuzimanje audiozapisa. Pjesme na besplatnoj razini usluge i dalje je moguće reproducirati i dijeliti.

U Warneru očekuju kako će će 'prvo partnerstvo te vrste' otvoriti 'nove granice' u stvaranju glazbe, a istovremeno će osigurati kompenzaciju za kreativnu zajednicu.

'Umjetnici i tekstopisci imat će potpunu kontrolu nad time hoće li i kako njihova imena, slike, sličnosti, glasovi i skladbe biti korišteni u novoj glazbi generiranoj umjetnom inteligencijom', poručili su iz Warnera. Nije navedeno koji su se umjetnici prijavili za program.

Sporazumom su također riješeni prethodni sporovi između Warnera i Suna.

Velikoprodajna krađa

Osim Warnera, Suno su bili tužili Sony Music Entertainment i Universal Music Group, a svoju tužbu najavilo je i Recording Industry Association of America.

Izdavačke kuće optužile su Udio i Suno za stjecanje zarade kopiranjem postojećih pjesama, tvrdeći kako platforme proizvode pjesme koje se ne mogu razlikovati od djela stvarnih umjetnika.

Tvrtke su korištenje umjetne inteligencije opisale kao 'velikoprodajnu krađu', dio trenda koji je prijetio glazbenom ekosustavu.

Prije nekoliko mjeseci oko 200 umjetnika, uključujući Billie Eilish i Nicki Minaj, potpisalo je otvoreno pismo u kojem se poziva na zaustavljanje predatorske upotrebe umjetne inteligencije u glazbenoj industriji.

Pobornici djela generativne umjetne inteligencije usporedili su strojno učenje pomoću računala s načinom na koji ljudi uče čitajući, slušajući i gledajući prethodna djela, piše BBC.