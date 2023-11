YouTube širi ponudu na igre

YouTube širi svoju ponudu na igre, barem za pretplatnike.

Naime, pretplata Premium korisnicima daje pristup skupu online igara koje se mogu igrati izravno na mobilnoj ili stolnoj aplikaciji.

Ta je tvrtka prvi put predstavila eksperimentalnu značajku Playables odabranim korisnicima u rujnu. Tijekom prošlog tjedna poslali su obavijest korisnicima Premiuma o uvođenju Playables, uz mogućnost isprobavanja.

Oni koji su se na to odlučili na raspolaganju su imali 37 mini-igara za igranje na YouTubeu, bez potrebe za preuzimanjem i instalacijom zasebnih aplikacija. Među ponuđenim naslovima su Angry Birds Showdown, Brain Out, Daily Solitaire, The Daily Crossword i brojne arkadne igre. Zasad bi trebale biti dostupne do 28. ožujka 2024. Cijelu ponudu moguće je pronaći pod Playables u kartici Explore.