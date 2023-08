Gdje tablice postaju bojno polje: Upoznajte čudesan svijet natjecanja u Excelu

Zanimljiva stvar oko ljudi je da, što god im dali u ruke, iz toga mogu napraviti igru. S obzirom na to da doslovno cijeli poslovni svijet koristi uredski softver Microsoft Excel, samo je bilo pitanje prije nego što će ga netko pretvoriti u jedan od najbizarnijih esportova na svijetu.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Financial Modeling World Cup

Ovogodišnje je natjecanje uvelo zanimljiv novitet u obliku sustava eliminacije. Svakih pet minuta igrač s najmanje bodova ispada iz igre - sve dok ne ostane samo jedan. Andrew Grigolyunovich, osnivač i direktor Financial Modeling World Cupa, (organizacije koja nadzire prvenstvo) rekao je kako se već pri snimanju vidjelo da je sustav eliminacije događaj učinio puno uzbudljivijim.

Natjecatelji na turnirima poput Excel World Championshipa dobivaju zadatke pod imenom 'slučajevi' koji mogu biti sve od izračuna statističkih šansi za pojedine nagradu na slot mašini, preko dizajniranja lika za videoigru koji se probija kroz redove i polja dizajnirana u Excelu, pa sve do predviđanja rezultata izbora u državi sa nepotrebno kompliciranih glasačkim sustavom. Kakav god zadatak bio, natjecatelj moraju odgovoriti na set pitanja vezanih uz određeni slučaj te prikupiti do 1000 bodova. Natjecatelj s najviše bodova pobjeđuje.

ESPN je u programu emtirao polusatnu skraćenu verziju turnira koja je bila toliko popularna da su ove godine cijelu stvar odlučili prebaciti u pun kadar u sklopu programa The Ocho.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Financial Modelling World Cup

Ovo natjecanje samo je mali dio čarobnog svijeta kompetitivnog Excela. Ako želite proširiti horizonte, isplati se baciti pogled na Financial Modeling World Cup koji, za razliku od Excel World Championshipa, ima dulje zadatke koji su fokusirani striktno na financijsko modeliranje. Organizacija također vodi niz edukacijskih programa za korisnike Excela te organizira natjecanja za studente. Međutim, ovi polusatni mečevi koje FWMC naziva 'Excel Esporotovma' najzanimljiviji su aspekt ove neobične igre.

Du Soleil je u nedavnom intervjuu za The Verge rekao da od ljudi koji samo prebacuju TV kanale često čuje da se iznenade kad na ekranu vide Excel. 'Moj je zadatak te ljude angažirati, a ne dosađivati im raspravljajući o prednostima vanjskog spajanja u odnosu na Xlookup'.

Kao i mnogi ljudi koji se bave sličnim poslom, do Soleil je posvećen ideji da se svijet kreće oko tablica podataka te je duboko uvjeren da igranje igara u tablicama ne mora biti manje cool od igranja drugih igara. Konačno, oni koji se bave Excel Esportovima kažu da je znanje Excela zapravo samo jedan dio formule uspjeha.

Da, pomoći će vam ako znate kodirati program i pisati složene formule, no ono što će vam više trebati su Excelove naoko beskrajne kratice za tipkovnicu. Kao što bi jedan natjecatelj rekao: 'Biti dobar u Excelu je slično kao da imate najljepše štapove za golf. Pomoći će vam, ali zbog njih nećete pobijediti na turniru'.

Brzina, snalažljivost i još brzine

'Ako isto pitanje postaviti petoro ljudi koji se bave Excelom, dobit ćete pet načina kako do tog rješenja doći', rekao je Peter Scharl, aktuarski konzultant koji se kompetitivnim Excelom bavi otkad ga je prvi put vidio na ESPN-u te je tenutno, prema FMWC-u, osmi najbolji igrač svijeta. 'Za pobjedu nije samo bitno znanje, već i brzina - ako brzo razmišljate i brzo dolazite do rješenja problema, to će vam biti od velike koristi u igri'.

Kompetitivni Excel je sport koji postoji već godinama, no prošlogodišnje emitiranje na ESPN-u promijenilo ga je iz korijena. Ovogodišnje natjecanje samo je dio veće sezone koja će kulminirati velikim finalom koji će se ovog prosinca održati u Las Vegasu. Grigolyunovich i FMWS se nadaju da će jednog dana ovo natjecanje nadići sferu 'blesavih sportova' te da će gledateljima biti jednako zabavno kao i neki drugi popularni esportovi.