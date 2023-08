Igra koja je promijenila svijet: Ovo je nevjerojatna povijest Baldur's Gatea

Pokretač ove strategije postao je temeljem budućih videoigara. Prva BioWareova igra temeljena na D&D-u trebala se zvati Iron Throne, no osnivač Interplaya i dizajner Fallouta Brian Fargo predložio je da se umjesto toga nazove Baldur's Gate.

BioWare je, kako bi to postigao, s izdavačem Interplay Productions ugovorio početak razvoja igre s robotima Shattered Steel, što se podudarilo sa Interplayevim svježe potpisanim licencom TSR-ovog Dungeons & Dragonsa. Interplayjev plan bio je razviti videoigru temeljenu na popularnoj stolnoj igri, a idealna firma za taj posao bio je BioWare koji je u međuvremenu kupio prototip strategije u pravom vremenu pod imenom Battleground Infinity autora Scotta Greiga.

BioWare, jedna od najutjecajnijih i najpoštovanijih gejming kompanija u povijesti industrije, svoju je priču započela 1995., a osnovala su je tri doktora: Ray Muzyka, Greg Zeschuk i Augustine Yip. S obzirom da su Muzyka, Zeschuk i Yip bili veliki fanovi stolnog RPG-a Dungeons and Dragons, bilo je jasno da će u nekom trenu početi razmišljati o razvoju RPG videoigre.

Glavni dizajner Baldur's Gatea, James Ohlen, imao je velik utjecaj na identitet igre, dijelom zato jer je bio velik zaljubljenik u Warcraft 2 i Starcraft. TSR je od Interplaya tražio da se D&D igra na kojoj rade smjesti u Forgotten Realms, no zbog tehnoloških ograničenja, igra je morala biti 'svedena' na kompaktniji teritorij. Oghlenu to nije smetalo. 'Ako ste strastveni oko nečeg, bavite se time, a ja znam da sam Dungeons & Dragons igrao od svoje jedanaeste godine. Baldur's Gate je bio prilika da predstavim ono što je po mojem mišljenju izvrstan računalni RPG s temom Dungeons & Dragonsa'.

Počeci inspirirani - Starcraftom?

Ovaj stav je, na sreću, rezonirao skoro cijelim BioWareom, no problem je što skoro nitko na timu nije bio programer niti umjetnik. Ono što su mogli sklopiti je priča temeljena na svom znanju o ikoničkoj stolnoj igri, a svemu je doprinjela i zajednička vizija. Cilj im je bio privući ljubitelje strateške borbe i ljubitelje bogate priče te napraviti igru koja će svaku od skupina zainteresirati za 'drugu stranu'.

BioWare će s vremenom upravo zbog ovakvog pristupa stvoriti reputaciju temeljenu na moći pripovjedanja, stvorivši igre poput Star Wars Knights Of The Old Republic, Mass Effecta i Dragon Agea.

Baldur's Gate je priča o čarobnjaku Gorionu i siročetu kojeg štiti, liku kojeg vodi igrač. Glavni lik je zajedno s prijateljicom Imoen odrasatao u Candlekeepu, zidom okruženoj tvrđavi smještenoj južno od grada po kojem je igra dobila naslov. Priča počinje nakon što Gorion igrača neočekivano povede iz Candlekeepa ne objasnivši mu razlog. Ubrzo nakon izlaska upadnu u zasjedu, Goriona ubiju, a igrač se pronađe u političkoj zavrzlami dok istražuje nestašicu željeza i usput nastoji otkriti tko stoji iza ubojstva njegovog skrbnika. Riječ je o intrigantnoj i imerzivnoj priči koja dovodi do niza iznenađenja i fascinantnih likova. Ta priča, doduše, nije jedina stvar koja je Baldur's Gate približila masama.

RPG je to trena izlaska Baldur's Gatea bio temeljen na igri na poteze, što se nije svidjelo autorima igre koji su, nakon što su vidjeli Fallout, zaključili da se izbacivanjem iz kontinuiteta kojeg donosi borba na poteze zapravo ubija imerzija. Kako bi tradicionalnu igru na poteze pretvorili u računalnu igru prilagođenu novim senzitivitetima, odlučili su spojiti taktiziranje i borbu u pravom vremenu uvođenjem mogućnosti taktičkog pauziranja.

Igrači su bilo kad mogli stisnuti pauzu i na miru rasporediti oružja, naciljati neprijatelje, pa čak piti napitke kojima su pojačali svoje likove. Nakon što bi završili pauzu, akcija bi se nastavila. Unatoč neortodoksnom dizajnu kojeg dio igrača na koncu nije prihvatio, Baldur's Gate je izašao 1998. te se susreo sa skoro univerzalnim uspjehom i brojem prodanih primjeraka koji je nadmašio sva Interplayeva očekivanja.

Ovo je dodatno motiviralo tim da počne raditi na prvoj ekspanziji pod imenom Tales of The Sword Coast. Prema riječima Ohlena, dodatni sadržaj nije imao stvari koje 'nisu stale u original' već se radilo o posve novom materijalu kojeg je kompnaija napravila zato jer su htjeli zaraditi više novca. Dodatni sadržaj nije probio nikakve rekorde, no bio je dovoljan da kompaniji doda još novca potrebnog za izradu nastavka. BioWare je, naime, imao ekstremno ambiciozne planove koji su obuhvaćali tri nastavka u kojima je igrač pratio avanture lika kojeg je napravio u originalnoj igri.

Baldur's Gate 2

Baldur's Gate 2 nadograđuje ambiciozni prvi dio igre te je, uslijed velikog utjecaja japanske škole RPG-a, posegnuo još dublje u interakcije među likovima i svijetom, donijevši priču o polurođaku glavnog antagonista prvog nastavka, djetetu boga ubojstva, Bhaala. Igra započinje s vama i nekolicini članova družine u kandžama čarobnjaka koji se želi domoći vaših moći. Putujući kroz grad Atkatla i kasnije kroz kraj južno od Baldur's Gatea, igra završava u vilenjačkom gradu Suldanessellar gdje se igrač mora sukobiti sa čarobnjakom i samim sobom kako bi spasio grad i svoju dušu. 'Čim smo završili Sword Coast prebacili smo se na Baldur's Gate' priča James. 'Premda nismo išli dalje od osnovne ideje u kojoj se sva Bhaalova djeca međusobno mlate u stilu Highlandera kako bi otkrili tko će postati novi bog'.