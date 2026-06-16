Francuska izbacuje Palantir: Obavještajci biraju domaću tehnologiju umjesto američkog diva

Glavna uprava za unutarnju sigurnost (DGSI), francuska služba zadužena za unutarnju obavještajnu djelatnost, surađivala je s tvrtkom Palantir Technologies od 2016. godine. Posljednji ugovor obnovljen je u prosincu 2025. i trebao je ostati na snazi do 2028. godine, piše Politico.

Međutim, francuski premijer Sébastien Lecornu najavio je da će američku kompaniju zamijeniti francuski tehnološki proizvođač ChapsVision. Odluku je predstavio u videoporuci objavljenoj uoči početka najveće francuske tehnološke konferencije VivaTech.

Palantir sve češće u Europi kritiziraju zbog bliskih veza s američkom administracijom i sigurnosnim strukturama. Europska unija paralelno nastoji ojačati vlastiti tehnološki suverenitet i smanjiti oslanjanje na američke dobavljače kada je riječ o osjetljivim digitalnim sustavima, uključujući cloud, umjetnu inteligenciju, društvene mreže i softver za javni sektor.

ChapsVision već surađuje s francuskim sigurnosnim službama. Tvrtka je od 2022. uključena u projekt potpore obavještajnim službama, carini i tijelima za provedbu zakona, a dodatni zamah dobila je prošlog mjeseca kada su i njemačke obavještajne službe za analizu podataka odabrale njezina rješenja umjesto Palantirovih.

Ni ChapsVision ni Palantir zasad nisu komentirali francusku odluku.