Mračna strana chatbotova: Govore vam ono što želite čuti, stručnjaci upozoravaju na opasne zamke

Augustin ističe da upravo kombinacija jezičnog prilagođavanja i personalizacije može kod korisnika stvoriti dojam da razgovara sa stvarnom osobom, a ne s računalnim sustavom, piše Wall Street Journal .

Psihijatar Marc Augustin s Protestantskog sveučilišta primjenjenih znanosti u Bochumu i njegovi suradnici taj su spoj karakteristika nazvali 'spiralom pojačavanja' (amplification spiral). Prema njihovim navodima, chatboti ne samo da često potvrđuju korisnikova uvjerenja nego se prilagođavaju njegovu načinu izražavanja i tijekom duljih razgovora stvaraju sve osobnije odgovore .

Autori navode kako su istraživanja pokazala da se modeli umjetne inteligencije prilagođavaju stilu komunikacije korisnika te da personalizirani odgovori nastali na temelju prethodnih razgovora mogu dodatno pojačati sklonost potvrđivanju već postojećih uvjerenja. U pojedinim slučajevima chatboti oblikuju i nadograđuju korisnikove tvrdnje te ih uvjeravaju da su njihove ideje jedinstvene ili od posebne važnosti.

Više tehnoloških tvrtki posljednjih je mjeseci pokušalo smanjiti takvo ponašanje svojih sustava. OpenAI je povukao model GPT-4o nakon kritika da je bio pretjerano sklon potvrđivanju korisnikovih tvrdnji. Tvrtka navodi da je u modelu GPT-5 udio takvih odgovora smanjen s 14,5 posto na manje od šest posto.

Google je pak u travnju priopćio da je dodatno prilagodio svoj chatbot Gemini kako ne bi učvršćivao neutemeljena uvjerenja te kako bi korisnicima pomagao razlikovati subjektivna iskustva od objektivnih činjenica, no unatoč tome, stručnjaci upozoravaju da ovisnost o chatbotima ostaje prisutna. Prema istraživanju Američkog saveza psihologa provedenom među više od 1.200 psihologa, 68 posto ispitanika navelo je da se njihovi pacijenti osjećaju potvrđeno u razgovorima s chatbotovima. Istodobno je 36 posto psihologa izjavilo da su primijetili razvoj ovisnosti o chatbotovima, dok je 15 posto prijavilo slučajeve razvoja iskrivljenog razmišljanja ili zabluda.

Psihijatrica Allison LoPilato s katedre medicine na Sveučilištu Emory istaknula je da sve više pacijenata koristi umjetnu inteligenciju za emocionalnu podršku. Budući da chatboti prikupljaju informacije tijekom razgovora, korisnici mogu steći dojam da ih sustav razumije, što može povećati osjećaj povjerenja.

Kako na to utječe dizajn

Istraživači sa Stanforda i Sveučilišta Carnegie Mellon analizirali su 11 modela umjetne inteligencije, uključujući GPT-5 te zaključili da su njihovi odgovori bili gotovo 50 posto skloniji potvrđivanju korisnikovih stavova od usporedivih situacija gje odgovore pružaju ljudi. Slične rezultate objavila je i tvrtka Anthropic nakon analize milijun razgovora svojeg chatbota Claude. Tvrtka je utvrdila da se pretjerano potvrđivanje najčešće pojavljivalo kada su korisnici tražili savjete o ljubavnim odnosima. Na temelju tih saznanja Anthropic je dodatno prilagodio svoje modele te takve odgovore navodno 'smanjio'.

Autorica istraživanja sa Stanforda Myra Cheng upozorila je da je potpuno uklanjanje takvog ponašanja iznimno teško jer modeli umjetne inteligencije u pravilu polaze od pretpostavke da je korisnikov opis situacije točan. Vaile Wright iz Američkog psihološkog društva istaknula je da osjećaj bliskosti s chatbotovima ne proizlazi samo iz njihove sklonosti potvrđivanju korisnika, nego i iz niza dizajnerskih odluka poput korištenja zamjenica u prvom licu i postavljanja dodatnih pitanja. Prema njezinim riječima, takve značajke povećavaju angažman korisnika, što je i dalje važan dio poslovnog modela tvrtki koje razvijaju sustave umjetne inteligencije.