Australci pronašli neobične metalne kugle na plaži, svemirska agencija objasnila o čemu se radi

Australska svemirska agencija priopćila je da pronađeni predmeti 'izgledaju kao spremnici pod tlakom iz lansirne rakete' te da njihova lokacija i karakteristike odgovaraju ostacima strane rakete koja je nedavno ušla u Zemljinu atmosferu nakon boravka u orbiti.

Šest metalnih kugli pronađeno je između petka i nedjelje na plaži Forrest Beach, sjeverno od grada Townsvillea. Zbog sumnje da bi mogle sadržavati opasne kemikalije policija i vatrogasci odmah su osigurali područje te uspostavili sigurnosni pojas u radijusu od 50 metara.

Prema riječima profesorice Alice Gorman, stručnjakinje za svemirski otpad i svemirsku arheologiju sa Sveučilišta Flinders, ovakvi spremnici koriste se za pohranu goriva koje se pod tlakom dovodi do raketnih motora. Izrađeni su od legure titana , zbog čega mogu izdržati ekstremno visoke temperature prilikom ponovnog ulaska u atmosferu.

Agencija zasad nije otkrila iz koje zemlje potječu dijelovi rakete, navodeći da i dalje surađuje s međunarodnim partnerima kako bi službeno potvrdila o kojem je lansiranju riječ i koja je država vlasnik ostataka, piše Guardian.

Naglasila je da činjenica da su spremnici preživjeli pad ne znači da je tijekom lansiranja ili povratka rakete došlo do kvara.

Vlasništvo nad pronađenim dijelovima uređeno je Ugovorom o svemiru Ujedinjenih naroda iz 1967. godine, čija je Australija potpisnica. Prema tom sporazumu, država koja je lansirala raketu zadržava vlasništvo nad njezinim dijelovima čak i nakon što padnu na teritorij druge zemlje.

To znači da će australske vlasti morati stupiti u kontakt s državom koja je lansirala raketu i utvrditi želi li preuzeti pronađene dijelove. Gorman podsjeća da se sličan slučaj dogodio 2023. godine, kada je dio indijske rakete isplivao na obalu Zapadne Australije, no Indija tada nije zatražila njegov povrat.

Australska svemirska agencija poručila je da su nadležne službe utvrdile kako su pronađeni predmeti sigurni, ali upozorava da bi se na obali mogli pojaviti i novi dijelovi svemirskog otpada.

Građanima se savjetuje da ne dodiruju, ne pomiču niti pokušavaju ukloniti sumnjive objekte jer se svaki pronađeni dio svemirskog otpada treba smatrati potencijalno opasnim dok stručne službe ne potvrde suprotno. U slučaju pronalaska takvih predmeta potrebno je udaljiti se i obavijestiti hitne službe.

Iako svemirski otpad povremeno pada na Zemlju, ozljede su iznimno rijetke. Prema dostupnim podacima, samo je jedna osoba ikada izravno pogođena komadom svemirskog otpada: Amerikanku Lottie Williams 1997. godine u parku u Tulsi u saveznoj državi Oklahomi u rame je pogodio komad stakloplastike koji je otpao s američke rakete Delta II, a pritom nije teže ozlijeđena.