FOTO Ova dva povijesna trenutka pokazuju koliko se promijenio naš pogled na Zemlju

Fotografije Earthrise iz 1968. i Earthset iz 2026. zorno pokazuju koliko ljudi utječu na svoj planet

Fotografija Earthrise iz 1968., koju je snimila posada misije Apollo 8, i nova slika Earthset nastala tijekom misije Artemis II, predstavljaju dva povijesna trenutka koji jasno pokazuju kako se naš pogled na Zemlju, kao i sam planet, promijenio. Obje slike nastale su iz iste perspektive, s ruba Mjeseca, ali nose različitu znanstvenu i društvenu težinu.

Kada je Frank Borman prvi put promatrao tamnu stranu Mjeseca, opisao ju je riječima: 'Mjesečeva površina bila je strašno izranjavana kraterima i vulkanskim ostacima...bila je siva, crna ili bijela...apsolutno bez boje.' Upravo zato je trenutak kada se Zemlja pojavila iznad horizonta imao snažan emocionalni učinak. Kako je rekao: 'Zemlja je bila jedina stvar u cijelom svemiru koja je imala boju - bio je to nevjerojatan prizor.' Ta vizualna suprotnost između beživotnog Mjeseca i živopisne Zemlje pretvorila je fotografiju u globalni simbol.

Slika Earthrise ubrzo je postala jedna od najutjecajnijih fotografija u povijesti, potaknuvši razvoj ekološke svijesti i inspirirajući događaje poput Earth Day. Mnogi su tada prvi put doživjeli planet kao cjelinu, bez političkih granica, krhak i izoliran u svemiru. Zanimljivo je da ta fotografija nije bila planirana – nastala je spontano. Za razliku od toga, tijekom misije Artemis II, NASA je svjesno nastojala ponovno zabilježiti sličan prizor. Rezultat je fotografija Earthset, snimljena dok Zemlja 'zalazi' iza Mjesečevog horizonta. Iako danas postoje brojni sateliti i kontinuirani prijenosi slike iz svemira, ljudska perspektiva i dalje nosi posebnu težinu. Kako je istaknula astronautkinja Sian Proctor: 'Apollo 8 promijenio je način na koji vidimo naš planet i mislim da nam takva inspiracija treba i danas.'

Znanstvenici naglašavaju da ove dvije slike nisu samo estetski vrijedne, već i informativne. U razdoblju između njih došlo je do značajnih promjena u Zemljinom sustavu. Klimatolog Richard Allan ističe: 'Od Earthrisea, razine ugljičnog dioksida porasle su za oko trećinu, a globalna temperatura povećala se za najmanje jedan stupanj.' Iako se te promjene ne vide uvijek jasno na samim fotografijama zbog oblaka, njihovi učinci su mjerljivi i duboki, piše BBC. Promjene su posebno izražene u polarnim područjima. Znanstvenici upozoravaju na ubrzano topljenje ledenih ploča i smanjenje morskog leda. Petra Heil naglašava: 'Vidimo dramatično smanjenje sezonskog morskog leda u obje hemisfere.' Takvi procesi imaju globalne posljedice, od porasta razine mora do promjena u klimatskim obrascima.

Mjesec, Artemis II Izvor: Licencirane fotografije / Autor: NASA







Mjesec, Artemis II