TUŽNA VIJEST

Preminula Danijela Car, domaća dizajnerica i osnivačica brenda Linea Exclusive

I. B.

19.04.2026 u 13:56

Danijela Car
Preminula je Danijela Car, dugogodišnja akterica domaće modne scene i jedno od njezinih prepoznatljivih lica. Iza sebe ostavlja desetljeća rada, utjecaja i osobnog pečata u hrvatskoj modi

Vijest o njezinoj smrti, koju prenosi Miss7, potresla je modnu zajednicu koja je u njoj vidjela simbol upornosti i autentičnosti.

Kao osnivačica brenda Linea Exclusive, Danijela Car bila je dio generacije koja je stvarala temelje suvremene hrvatske modne scene i oblikovala njezin identitet kroz više desetljeća.

Danijela Car Izvor: Pixsell / Autor: Luka Klun/PIXSELL

S njome su kroz godine radili ugledni dizajneri kao što su Zoran Mrvoš i Dalibor Betti, a iako je njen brend najpoznatiji po svečanim haljinama, u ponudi je imao i uspješnu poslovnu liniju. Obiteljsku je tradiciju nastavila njena kći Irina Car.

Car je bila pionirka visoke mode u Hrvatskoj, koju je donijela u Lijepu Našu iz svjetskih modnih prijestolnica, a kroz desetljeća predanog rada njezine kreacije nosila su brojna lica s estrade poput Branke Bebić, Mirjane Hrge, Jelene Rozge, Danijele Trbović, Indire, Vanne, Ecije Ojdanić, Anice Kovač...

