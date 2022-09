[FOTO] Krotak Android skrojen za ljubitelje fotografije: Evo što je na testu pokazao Honor 70

Riječ je o telefonu koji donosi novi čipset, bolju bateriju i novu kameru uz dizajn koji se jako oslanja na prethodnika

Ekran

Okrenemo li uređaj, vidjet ćemo 6,67-inčni OLED ekran brzine osvježenja do 120 Hz pri rezoluciji od 1080p. Svjetlina se kreće oko 500 nita, s time da u posebnim prilagodljivim načinima rada može otići do oko 700. Boje na ekranu su kontrastne i živahne uz podršku za 10-bitnu boju i HDR 10, kojima se može poigrati u postavkama. Biometrija na uređaju dolazi u vidu jako brzog senzora za otisak prsta smještenog ispod ekrana. Što se rada na 120 Hz tiče, on je vrijedan svake pohvale, no kako se ne radi o prilagodljivoj brzini osvježenja, sumnjamo da će ga itko koristiti s obzirom na to da baterija uz njega kraće traje.