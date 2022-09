Honor je za jesen pripremio novi smartfon, laptop i tablet, evo što sve donose

Na pozornici IFA-e prvi put od neovisnosti tvrtke, izvršni direktor HONOR-a George Zhao iznosi predanost brenda inovacijama i otvorenoj suradnji

Honor je najavio novu strategiju dva flagshipa za dovođenje sljedećih preklopnih i sveobuhvatnih flagship pametnih telefona u Europu i druga međunarodna tržišta i predstavio MagicOS 7.0, nadolazeći OS koji se temelji na Androidu, kao i na operativnim sustavima PC i IoT. Predstavljena su tri nova proizvoda: HONOR 70, HONOR MagicBook 14 i HONOR Pad 8. Sva tri proizvoda trebala bi stići na odabrana europska tržišta u narednim tjednima.

Honor je predstavio i Gateway to the Future, globalnu inicijativu koja počinje u Hamburgu u Njemačkoj s ciljem nadahnuća kreativnih talenata iz cijelog svijeta da iskoriste moć tehnologije za povezivanje ljudi s kulturom u eri metaverse-a.

'Od našeg osnutka, HONOR je uvijek težio dati veliki doprinos industriji kako bi omogućio bolju budućnost za sve. Da bismo postigli taj cilj, ostali smo laserski usredotočeni na našu predanost inovacijama', rekao je George Zhao, izvršni direktor HONOR Device Co, Ltd., 'Uvođenjem MagicOS 7.0, Fitness and Health rješenja, radujemo se pružanju uvjerljivih opcija europskim i međunarodnim potrošačima koji traže najmodernija korisnička iskustva na tržištu.'

Dva flagshipa

Honor će svoje preklopne pametne telefone predstaviti međunarodnim tržištima. Najavljena tijekom sajma IFA 2022, strategija dva flaghsipa omogućit će im da svoje nadolazeće pametne telefone dovede u Europu i druge regije diljem svijeta. Honor je također predstavio MagicOS 7.0, novi OS temeljen se na Androidu, kao i na PC i IoT operativnim sustavima. Uz nove promjene korisničkog sučelja, MagicOS 7.0 omogućit će korisnicima upravljanje Honor prijenosnim računalom, pametnim telefonom i tabletom pomoću jedne tipkovnice i miša. MagicOS 7.0 bit će službeno objavljen u četvrtom tromjesečju 2022.

Kompanija proširuje svoje partnerstvo s Microsoftom kako bi phone link donio međunarodnim korisnicima. Prethodno dostupan samo korisnicima uređaja u Kini, Phone Link omogućuje korisnicima povezivanje odabranih Honorovih pametnih telefona s Windows računalima.