[FOTO] Je li Samsung Galaxy S23 Ultra kralj Androida? Evo što je pokazao na testu

Najnovija uzdanica serije Galaxy dolazi s minucioznim preinakama i dvije ključne nadogradnje koje će najviše cijeniti gejmeri i ljubitelji fotografije

Druga stvar koja se definitivno okoristila dodatnim pikselima je zumiranje. Ako snimate slike u rezoluciji od 200 MP, možete izabrati dio i izrezati je za vrlo uvjerljive i prihvatljive rezultate. Prosječni korisnici uređaja, tim rečeno, vjerojatno neće snimati fotografije koje planiraju objaviti na billboardima, no nikako ne možemo zanemariti kreativni potencijal koji pruža ovaj način snimanja.

Ispod poklopca

Kako sve ne bi stalo na otpornijem staklu i ravnijem ekranu, Samsung je u Galaxy S23 Ultra ugurao Qualcommov posebno modificiran čip Snapdragon 8 Gen 2, a on, prema proizvođaču, može doseći brzine do 3,36 GHz. Podršku mu čini memorija koja dolazi u paketima od 256 GB do 1 TB uparena s osam ili 12 GB RAM-a. Performanse uređaja su očekivano jako dobre, s time da se smartfon ne grije tako brzo kao prošlogodišnji model koji je pokretao Samsungov Exynos.

Sve ovo zaokružuje baterija od 5000 mAh, u principu ista kao prošlogodišnja - što po pitanju brzine punjenja, što po radnom vijeku - a prosječan dan surfanja, uređivanja dokumenata fleksibilnim S Penom i gejminga natjerat će je na punjenje koje podržava bežične standarde, kao i brzo žičano punjenje od 45 W.