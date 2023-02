[FOTO] Sitno, ali bitno: Isprobali smo najnoviji Samsung Galaxy S23

Najjeftiniji predstavnik najnovije serije Samsungovih mobitela igra sigurnu igru uz solidan asortiman očekivanih, ali dobrodošlih značajki

Performanse i softver

Ispod pojačanog ekrana povećane svjetline skriva se i pojačan hardver koji u najnovijoj iteraciji donosi Qualcommov čipset gdje god telefon kupili. S23 pokreće Snapdragon 8 Gen 2 s povećanim radnim taktom, a dolazi uz pojačanu bateriju od 3900 mAh s podrškom za reverzibilno i brzo punjenje do 25 W.

Telefon će i ove godine, zahvaljujući One UI-ju 5.1 temeljenom na Androidu 13, živcirati čistunce, no nama se softver, ignoriramo li nekoliko dupliciranih programa i, na sreću, izbrisiv bloatware, jako svidio. One UI 5.1 donosi jako elegantno sučelje s trendi značajkama poput Modes and Routines, Samsungovog spina na iPhoneove Focuse. U njima se pored pozadinskih slika i rasporeda ikona, ovisno o modu, mogu modificirati notifikacije i widgeti. Kad smo već kod njih, drago nam je vidjeti da One UI podržava stacking, odnosno slaganje više widgeta jedan na drugi te njihovu izmjenu prema potrebi.

Operativni sustav donosi poboljšan rad s modom Dex, glađe animacije i načelno brže korisničko iskustvo nego kod prijašnjeg One UI-ja. Na koncu, najnoviji operativni sustav više je ili manje isti kao prošli, uz nekolicinu dobrodošlih kozmetičkih i funkcionalnih preinaka.

Što se samog rada uređaja tiče, on se pokazao iznimno učinkovitim pri reprodukciji medija, surfanju i fotografiji, 'drapajući' kroz sve od najzahtjevnijih igara do najkompleksnijih aplikacija. Jedina stvar koju smo pri produljenom korištenju primijetili je zagrijavanje pri intenzivnom radu, no napominjemo da smo na njega navikli isprobavajući slične kompaktne Androide.

Kamera i fotografije

Samsung Galaxy S23 dolazi sa sustavom od tri stražnje kamere, istim kao kod Galaxyja S22, a novitet dolazi u obliku jače selfi kamerice sa senzorom veće rezolucije.