Uskoro stižu blagdani, a ovo su tri mobilne igre koje jednostavno morate zaigrati

Ako tražite dobre i visokokvalitetne igre za nadolazeće praznike, svesrdno predlažemo da isprobate ove izvrsne naslove

Into the Breach je umotvorina autora kultnog znanstveno fantastičnog roguelike naslova FTL: Faster Than Light. U ovoj igri preuzimate ulogu pilota divovskih robota koji je, usput, također i putnik kroz vrijeme. Zadatak vam je zaustaviti apokalipsu koju donose divovski insekti pod imenom Vek, a sve se odigrava na minimalističkoj mapi od 8 puta 8 polja. Svaki potez je krucijalan, a neprijateljsko predvidljivo kretanje daje puno mjesta za taktičko razmišljanje - ponekad i nekoliko koraka unaprijed. Into The Breach je besplatan za preuzimanje svim korisnicima Netflixa. (iOS, Android)

Dead Cells