[FOTO] Šareni Sackboy: A Big Adventure ne gubi šarm na PC-ju, a evo tko bi najviše mogao uživati u njemu

Ako možemo zamisliti jednu igru za PlayStation 5 koju bismo prepustili mlađima, to je ovaj spinoff Little Big Planeta koji je sada dostupan i za stolna računala

Šarenilo Media Molleculeovog Little Big Planeta oduvijek je bilo magnet za kreativce. Svijet sačinjen od kolaža kartona ispunjen kreaturama od platna i konca postao je sinonimom za PlayStation, no zbog nezanimljivog dizajna i manjka inovacije na polju platformskih mehanika nikad nije dosegao vrhunac žanra. Tim rečeno, platformske igre se u zadnje vrijeme tako i onako delegiraju na one koje s jedne strane rade nezavisni timovi, a s druge strane Nintendo - što Sackboyju ostavlja ono u čemu je dobar, a to su vizuali.

Little Big Planet i njegov spinoff Sackboy: A Big Adventure s vremenom su postali sinonim za obiteljsku zabavu, slaveći ostale Sonyjeve franšize pametnim ubacivanjem kostima i naljepnica te, samim time, pripremanjem nove generacije za vrijeme kad će se starci napokon odvažiti i dati im da zaigraju God of War ili Uncharted. Zabava za mlade igrače Sackboy: A Big Adventure izvorno je izašao na PlayStationu 5 koja se od nedavno ga se da zaigrati i na stolnim računalima. Riječ je o hardverski nezahtjevnoj platformskoj igri za jednog ili više igrača koja glavnog lika, krpenu lutkicu pod imenom Sackboy, provodi kroz platformsku eskapadu u borbi protiv zlikovca Vexa. Mehanike u Sackboy: A Big Adventure jednako su jednostavne koliko i igrina radnja. Premda glavni lik može raditi hrpu različitih manevara, igra to od igrača nikad ne traži te izazove drži na udobno trivijalnoj razini, što je super za mališane, no možda malo predosadno za roditelje s pokojom završenom videoigrom pod pojasom (koja nije Candy Crush). Kao i kod svake igre iz franšize Little Big Planet, tako se i u Sacboyju možete osloniIt na hrpu kozmetičkih dodataka u obliku kostima, gesti, naljepnica i svega između.

Performanse Sackboy: A Big Adventure na PC-ju radi savršeno glatko čak i ako nemate najnoviji stroj, s time da za šarenije vizuale i dalje nije loše imati karticu koja podržava efekt ray tracinga. Sonyjev tim za adaptaciju PlayStation ekskluziva na PC računala opet je odradio jako dobar posao, uz jedan velik propust, a to je manjak mogućnosti igranja igre u cross-platform načinu rada - gdje jedan igrač igra na konzoli, a drugi na PC-ju. Još jedna stvar na koju imamo prigovor više se tiče samog dizajna igre nego nekog tehničkog propusta, a to je da se ovdje još jednom radi o naslovu koji je mogao odraditi više na dizajnu mehanika i dizajnu nivoa. S druge strane, i dalje pretpostavljamo da su kreatori na meti imali mlađe gejmere, pa onda neke odluke poput mlakog i popustljivog dizajna izazova imaju više smisla.

Kupiti ili ne?

Sve u svemu, ako tražite igru s kojom ne možete promašiti ako je uvalite u ruke klincima, ne vidimo način na koji možete promaštii sa Sackboy: A Big Adventure. Riječ je pomalo skupoj, ali iznimno šarenoj platformskoj razbibrizi koja potiče maštu te pruža zdravu dozu zabave koju će možda malo slabije podnositi stariji uzrasti, no to je, pretpostavljamo, nešto što smo od igre temeljene na Little Big Adventureu na koncu i očekivali.