[FOTO] Čovjek-pauk uspješno je doskočio i na PC: Zaigrali smo Spider-Man: Miles Morales

Kraći i ne pretjerano različit nastavak poznatog Insomniacovog Spider-Mana za PlayStation 4 i 5 na PC dostavlja sve što ste očekivali, a tu je i zdrava doza opcija koje će vlasnici stolnih računala jako cijeniti

Sony je s nekolicinom nedavnih naslova za PC pokazao da se vrhunske ekskluzive mogu jako dobro prenijeti na računala. S jedne strane su si otvorili potpuno novo tržište i samim tim dodatnu zaradu, a s druge su napokon naprabvili ključnu premosnicu između konzola i PC računala.

Posljednja igra na listi popularnih ekskluziva koje su preskočile na računala, Marvel's Spider-Man: Miles Morales izvorno je izašao kao jedan od startnih naslova za PlayStation 5. Akcijski naslov zasnovan na temeljima originalnog Insomniacovog Spider-Mana po svemu je iteracijsko poboljšanje u odnosu na original.

Ako radi, ne popravljaj

Igra se tehnički događa u istom gradu, samo na lokaliziranijoj razini, s glavnim likom kojem je više stalo do svojeg kvarta nego do globalne sigurnosti. Miles je, tim rečeno, simpatičan lik - kao što su i svi oko njega. Igra se strašno trudi navući igrače da zavole protagonistu i njegov okoliš prije nego što ga serviraju u kontekstu same igre koja, ruku na srce, traje deset sati u odnosu na tridesetak kod izvorne igre.