Firefox dobiva Perplexity: Nova opcija AI pretraživanja dostupna korisnicima diljem svijeta

Damir Rukavina

15.10.2025 u 11:46

Firefox
Firefox Izvor: Profimedia / Autor: Nikolas Kokovlis/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
Mozilla se odlučila za Perplexity zato što njihova pretraga i chatbot ne prodaju korisničke informacije oglašivačima. Ako se pokaže popularnim, Mozilla će u budućim verzijama Firefoxa uvoditi i druge uspješne AI sustave pretrage

Mozilla je objavila da će u svoj preglednik Firefox uvesti opciju korištenja AI pretraživača Perplexity kao alternativu klasičnim tražilicama poput Googlea, Binga ili DuckDuckGoa. Korisnici sada mogu sami odlučiti žele li koristiti umjetnu inteligenciju za pretraživanje interneta i pronalaženje informacija.

Integracija Perplexityja prvo je testirana u SAD-u, Ujedinjenom Kraljevstvu i Njemačkoj, no nakon pozitivnih reakcija korisnika, Mozilla je sada širi na globalno. Funkcija je trenutno dostupna u desktop verziji Firefoxa, dok će na mobilne uređaje doći kasnije, piše TechCrunch.

Za razliku od tradicionalnih tražilica koje prikazuju listu poveznica, Perplexity nudi konverzacijsko iskustvo pretraživanja, što znači da se odgovori prikazuju u obliku sažetih tekstova s navedenim izvorima. Nova opcija pojavljuje se u traci za pretraživanje, gdje korisnici mogu jednostavno prebaciti tražilicu ili u postavkama odabrati Perplexity.

Mozilla ističe da Perplexity ne dijeli niti prodaje osobne podatke korisnika, što je bio jedan od razloga zašto je upravo ta platforma odabrana za početak integracije AI pretraživanja u Firefox. Tvrtka je također najavila da bi u budućnosti mogla dodati još AI pretraživača ako se pokaže da korisnici traže više opcija.

Uz Perplexity, Mozilla je proširila i dostupnost 'browser profiles' značajke, koja omogućuje jednostavno prebacivanje između različitih postavki preglednika, uključujući profile za posao, školu ili osobnu upotrebu. Tvrtka i dalje testira vizualno pretraživanje putem Google Lensa kod korisnika koji Google koriste kao zadanu tražilicu u desktop verziji Firefoxa, čime dodatno širi mogućnosti interakcije s digitalnim sadržajem.

