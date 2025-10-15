MOBILNI NOVITETI

Nothing najavio novi telefon, a korisnicima omogućio dizajniranje vlastitih aplikacija

Damir Rukavina

15.10.2025 u 10:47

Nothing phone 3a
Nothing phone 3a Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Nothing
Bionic
Reading

Nov će Phone (3a) Lite, kažu insajderi, imati jednu jednostavnu konfiguraciju

Nothing je lansirao Phone (3a) i Phone (3a) Pro u ožujku, a u srpnju su se pojavile prve glasine da kompanija također radi na 'Lite' verziji uređaja. Najnovije glasine o telefonu nalažu da će se zvati Nothing Phone (3a) Lite te da će biti dostupan u jednoj konfiguraciji od 8 GB memorije i 128 GB zapremnine u crnoj ili bijeloj boji.

GSMArena nalaže da će ove konfiguracije varirati zavisno o regijama, što znači da će neki kupci možda imati više opcija. Phone (3a) Lite će biti dostupan globalno i to prije kraja ove godine. No, to nije sve. Kompanija navodno radi na sustavu koji će korisnicima svih njihovih telefona omogućiti izradu aplikacija.

vezane vijesti

Nothing ide dalje

Nothing je, naime, pročetkom godine najavio Essential Space, aplikaciju koja služi kao digitalna memorijska banka koja koristi AI. Kompanija AI evoluciju nastavlja sa Essentialom, punokrvnom AI platformom na kojoj možete kreirati i dijeliti aplikacije tako da ih - opišete.

Essential je, u neku ruku, igraonica u kojoj možete raditi sve od mobilnih aplikacija stvorenih umjetnom inteligencijom do filtra za kameru ili profila za zvuk. U centru svega nalazi se novi Essential Apps for Nothing smartphones.

Sve što trebate za izradu aplikacije možete napraviti tako da to opišete. Zamislite to kao razgovor sa chatbotom.

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Nothing

Čim napravite aplikaciju, možete je izravno uključiti i početi koristiti. Premisa nije predaleka od ostalih chatbotova poput GPT-a za ChatGPT-a ili Gemova za Gemini. Korisnici, prema proizvođaču, umjesto izrade kratica, mogu raditi vlastite aplikacije te ih dijeliti sa zajednicom. Sve je povezano s Playgroundom, Nothingovim zasebnim AI sustavom za razvoj aplikacija.

Playground platforma globalno je dostupna svim vlasnicima Nothing telefona, što znači da već postoji velik broj aplikacija koje su razvili korisnici, uključujući onu koju je 'dizajnirao' osnivač kompanije Carl Pei. Playground trenutno ima bazu aplikacija koje rade sve od praćenja stadija mjeseca do sumiranja vijesti te praćenja pijenja vode, piše Digital Trends.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ZNANSTVENA PEŠKARIJA

ZNANSTVENA PEŠKARIJA

Njegove ideje pokrenule su AI revoluciju: Kako je Yann LeCun promijenio način na koji strojevi uče
TEHNO PREGLED

TEHNO PREGLED

AI tvrtke utrkuju se u izradi virtualne ljudske stanice. Imaju i dobar razlog
REVOLUCIJA 3D PRINTA

REVOLUCIJA 3D PRINTA

Zaboravite čelik i titan: Švicarci 'uzgojili' metal koji se sam formira i 20 je puta čvršći

najpopularnije

Još vijesti