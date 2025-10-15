Nothing najavio novi telefon, a korisnicima omogućio dizajniranje vlastitih aplikacija

Nov će Phone (3a) Lite, kažu insajderi, imati jednu jednostavnu konfiguraciju
Nothing je lansirao Phone (3a) i Phone (3a) Pro u ožujku, a u srpnju su se pojavile prve glasine da kompanija također radi na 'Lite' verziji uređaja. Najnovije glasine o telefonu nalažu da će se zvati Nothing Phone (3a) Lite te da će biti dostupan u jednoj konfiguraciji od 8 GB memorije i 128 GB zapremnine u crnoj ili bijeloj boji.
GSMArena nalaže da će ove konfiguracije varirati zavisno o regijama, što znači da će neki kupci možda imati više opcija. Phone (3a) Lite će biti dostupan globalno i to prije kraja ove godine. No, to nije sve. Kompanija navodno radi na sustavu koji će korisnicima svih njihovih telefona omogućiti izradu aplikacija.
Nothing ide dalje
Nothing je, naime, pročetkom godine najavio Essential Space, aplikaciju koja služi kao digitalna memorijska banka koja koristi AI. Kompanija AI evoluciju nastavlja sa Essentialom, punokrvnom AI platformom na kojoj možete kreirati i dijeliti aplikacije tako da ih - opišete.
Essential je, u neku ruku, igraonica u kojoj možete raditi sve od mobilnih aplikacija stvorenih umjetnom inteligencijom do filtra za kameru ili profila za zvuk. U centru svega nalazi se novi Essential Apps for Nothing smartphones.
Sve što trebate za izradu aplikacije možete napraviti tako da to opišete. Zamislite to kao razgovor sa chatbotom.
Čim napravite aplikaciju, možete je izravno uključiti i početi koristiti. Premisa nije predaleka od ostalih chatbotova poput GPT-a za ChatGPT-a ili Gemova za Gemini. Korisnici, prema proizvođaču, umjesto izrade kratica, mogu raditi vlastite aplikacije te ih dijeliti sa zajednicom. Sve je povezano s Playgroundom, Nothingovim zasebnim AI sustavom za razvoj aplikacija.
Playground platforma globalno je dostupna svim vlasnicima Nothing telefona, što znači da već postoji velik broj aplikacija koje su razvili korisnici, uključujući onu koju je 'dizajnirao' osnivač kompanije Carl Pei. Playground trenutno ima bazu aplikacija koje rade sve od praćenja stadija mjeseca do sumiranja vijesti te praćenja pijenja vode, piše Digital Trends.