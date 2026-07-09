Zaštita djece ili masovni nadzor građana? Kontroverzni 'Chat Control' ostaje na snazi

Institucije vode pregovore o Uredbi za sprječavanje i borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu, poznatoj kao 'chat control'. Države članice su krajem 2025. usuglasile stajalište o novoj uredbi, pri čemu su odustale od ideje obveznog skeniranja privatnih poruka zbog straha od uvođenja masovnog nadzora građana te su predložile uvođenje procjena rizika za platforme.

No dok se taj zakon ne donese, Komisija je predlagala da se privremeno produlji izuzeće od Direktive o e-privatnosti, koje je platformama omogućavalo dobrovoljno skeniranje poruka radi otkrivanja dječjeg seksualnog zlostavljanja. 'Dobrovoljno' skeniranje znači da sama platforma odlučuje hoće li uvesti softver za automatsko pregledavanje poruka korisnika kako bi otkrila sumnjivi sadržaj.

Ta mjera bila je na snazi od 2021. do 3. travnja ove godine. Europski parlament je 26. ožujka glasao protiv prijedloga Komisije da se ta mjera produlji do 2028. Parlament je zahtijevao da produljenje traje kraće, do kolovoza 2027. i da ima ograničeniji opseg kako bi mjere ostale proporcionalne i ciljane.

Vijeće je potom 2. srpnja usvojilo izvorni prijedlog Komisije kao svoje službeno stajalište, čime je aktivirano 'drugo čitanje' u zakonodavnom postupku. Parlament je danas mogao u potpunosti odbaciti ili izmijeniti ovo stajalište samo apsolutnom većinom od najmanje 360 glasova.

Parlament je danas usvojio dva amandmana na stajalište Vijeća. Na kraju su zastupnici glasali o izmijenjenom tekstu, odnosno stajalištu Vijeća s uvrštena dva amandmana Parlamenta. Budući da nije bilo većine za odbacivanje izmijenjenog stajališta Europskog parlamenta s 276 glasova za, 286 protiv i 30 suzdržanih, usvojen je izmijenjeni tekst.

Zahtjevi eurozastupnika

Eurozastupnici jednim od usvojenih amandmana traže da se uredba ne primjenjuje na 'komunikacije na koje se primjenjuje, primjenjivala se ili će se primjenjivati ​​end-to-end enkripcija', odnosno na komunikaciju kojoj mogu pristupati samo pošiljatelj i primatelj.

Stajalište Europskog parlamenta s usvojenim amandmanima u drugom čitanju sada će biti poslano Vijeću, koje ima tri mjeseca da odobri ili odbaci amandmane. Ako Vijeće ne prihvati sve amandmane, uslijedit će postupak mirenja.

HDZ-ovi eurozastupnici iz redova Europske pučke stranke Karlo Ressler, Sunčana Glavak, Davor Ivo Stier, Željana Zovko, Tomislav Sokol i Nikolina Brnjac podržavaju povratak privremene mjere i objašnjavaju da žele izbjeći pravnu prazninu u borbi protiv zlostavljanja djece.

'Klub zastupnika HDZ-a podržao je ponovno uvođenje privremene mjere, široko prihvaćenog rješenja koje je bilo na snazi prethodnih godina, jer smatramo da ne smije postojati pravna praznina u borbi protiv zlostavljanja djece koja bi omogućila lakši pristup žrtvama i teže otkrivanje seksualnih zlostavljača djece na digitalnim platformama. Svjesni opasnosti prepuštanja djece potpuno nereguliranim prostorima na internetu, glasovali smo za privremenu i strogo ograničenu pravnu osnovu koja platformama omogućuje da, ako to dobrovoljno čine, nastave otkrivati, prijavljivati i uklanjati materijale seksualnog zlostavljanja djece u skladu s europskim pravom i uz propisane zaštitne mjere', priopćili su HDZ-ovi eurozastupnici.

Eurozastupnici HDZ-a ističu da se ovdje ne radi o uvođenju novog sustava automatskog i obveznog nadzora privatnih komunikacija.

'Pregovori i glasovanje o novoj uredbi u ovom području, tzv. 'chat control' tek predstoje. Pozicija delegacije HDZ-a u Klubu zastupnika EPP-a i oko toga je jasna: razumne, učinkovite i razmjerne mjere za suzbijanje seksualnog zlostavljanja djece kao posebno ranjive skupine, uz zaštitu temeljnog prava na privatno komuniciranje', istaknuli su u priopćenju.

Tko je protiv od hrvatskih eurozastupnika

Hrvatski eurozastupnik Gordan Bosanac (Zeleni/Možemo!) rekao je Hini da je protiv ponovnog uvođenja privremene mjere.

'U potezu bez presedana, HDZ-ova europska obitelj EPP na čelu s predsjednicom Metsolom u potpunosti je zanemarila legitimnu poziciju Parlamenta i po ubrzanoj proceduri progurala drugo glasanje na istu temu unutar tri mjeseca po principu 'glasat ćete dok ne izglasate ono što mi želimo'. Ostajem pri svojem glasu protiv drugog produženja mandata Uredbe 2021/1232, te potičem i ostale kolege iz Hrvatske da glasaju na isti način', rekao je Bosanac Hini.

'Tijekom pet godina provedbe ove uredbe, skoro 50 posto svih komunikacija koje su se proslijedile policiji bilo je u potpunosti legalno, a za što su krivi neoptimizirani algoritmi koji provode analize. Moj stav kao predstavnika stranke Možemo! i grupacije Zeleni/ESS je dosljedan i jasan od početka: sigurnosne službe prvo moraju identificirati sumnjive korisnike te ih potom nadzirati, a ne obratno. Ljudi koji zlorabe internet da bi činili kaznena djela moraju biti prepoznati i izolirani od strane brojnih službi kojima je to posao, ali ne na način masovnog, već fokusiranog nadzora pojedinaca. Svi imamo pravo na privatnost, jer privatnost mora ostati siguran prostor našeg ljudskog identiteta", dodao je Bosanac.

Hrvatski eurozastupnik Stephen Nikola Bartulica iz redova Europskih konzervativaca i reformista rekao je Hini da 'zaštita djece mora biti apsolutni prioritet, ali da se ona ne smije koristiti kao opravdanje za narušavanje temeljnih prava građana'.

Bartulica smatra 'da je posao policije i pravosudnih tijela ciljano istraživati kriminalce i pedofile na temelju sudskih naloga, a ne omogućavati širok nadzor privatnih poruka' i upozorava 'da bi takvo izuzeće moglo postati presedan za trajno slabljenje prava na privatnost u Europskoj uniji'.