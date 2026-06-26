'Kontrola chata' podijelila institucije EU: Sprema se opasan presedan

Europske vlade pokušavaju ponovno aktivirati plan za privremeni režim koji omogućuje servisima za razmjenu poruka skeniranje materijala o seksualnom zlostavljanju djece. No, taj potez bi mogao zakomplicirati napore za usvajanje dugoročnog pravnog okvira.

Veleposlanici EU-a su se složili da će nastaviti s privremenim produljenjem pravnog okvira koji omogućuje platformama poput WhatsAppa i Messengera da poduzmu mjere za identifikaciju korisnika za koje se sumnja da dijele materijal o seksualnom zlostavljanju djece. Taj potez, koji je predložilo ciparsko predsjedništvo Vijeća EU-a, bio bi bez presedana, budući da je Europski parlament već glasao protiv produljenja tog privremenog režima u ožujku.

Zastupnici u Europskom parlamentu upozoravaju da bi, ako Vijeće nastavi s privremenim instrumentom unatoč jasnom odbijanju parlamenta, to zakompliciralo tekuće pregovore o razvoju uredbe protiv sadržaja o seksualnom zlostavljanju djece.

"Kao Europski parlament uvijek smo bili za ciljano otkrivanje. Uz sav dosadašnji napredak postignut u dugoročnom pravnom okviru, ponovno otvaranje rasprave o mogućem produljenju privremenih mjera omelo bi te pregovore", rekla je zastupnica u Europskom parlamentu Birgit Sippel (Njemačka/S&D) za Euronews.