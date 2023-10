Europska komisija pokrenula preliminarnu istragu protiv X-a

X zatražene informacije službama Komisije mora dostaviti do 18. listopada 2023. za pitanja povezana s aktivacijom i funkcioniranjem X-ova protokola za odgovor na krizu, a o ostalim pitanjima do 31. listopada 2023. Na temelju odgovora platforme X Komisija će odrediti iduće korake. To bi moglo uključivati i službeno pokretanje postupka u skladu s člankom 66. Akta o digitalnim uslugama, navode iz Komisije.

Na zahtjev za pružanjem informacija – u skladu s člankom 74. stavkom 2. Akta o digitalnim uslugama – Komisija može izreći novčane kazne u slučaju odgovora koji bi sadržavali netočne, nepotpune ili obmanjujuće informacije. Ako X ne odgovori, Komisija može informacije zatražiti formalnom odlukom, što bi moglo dovesti do izricanja sankcija.

Akt o digitalnim uslugama temelj je digitalne strategije EU-a i njime se utvrđuje novi, dosad nezabilježen standard za odgovornost internetskih platformi u pogledu dezinformacija, nezakonitog sadržaja kao što je nezakoniti govor mržnje i drugih društvenih rizika. Uključuje čvrsta jamstva slobode izražavanja, kao i drugih prava korisnika.

Komisija je 25. travnja 2023. odredila 19 vrlo velikih internetskih platformi i vrlo velikih tražilica, odnosno svih onih kojima je broj korisnika iznad 45 milijuna – odnosno 10 posto stanovništva EU-a. Usluge ovih platformi moraju biti u skladu s cijelim skupom odredbi Akta o digitalnim uslugama koji je stupio na snagu krajem kolovoza 2023.