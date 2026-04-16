EU uvodi sustav provjere dobi korisnika na internetu. Evo što dosad znamo

Ako plan uspije, korisnici u EU-u - uključujući i one koji samo privremeno borave u Uniji - morat će dokazati svoju dob kako bi pristupili takvim uslugama.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je kako najveće tehnološke kompanije 'više nemaju izgovora' da ne provjeravaju dob korisnika prije nego im dopuste pristup ograničenom sadržaju, poput pornografije, online kockanja, a uskoro i društvenih mreža.

Europska komisija priprema uvođenje alata za provjeru dobi korisnika na internetu , koji bi u primjenu mogao krenuti već u sljedećim tjednima. Riječ je o dijelu šire strategije zaštite djece na internetu, ali i o pokušaju da se tehnološke platforme konačno natjera na strožu kontrolu sadržaja.

Provjera dobi

Predsjednica Komisije kaže da je korištenje vrlo jednostavno - treba preuzeti aplikaciju, identificirati se s osobnom iskaznicom ili putovnicom i potom ona služi za dokazivanje dobi prilikom pristupa online uslugama.

Aplikacija neće pohranjivati osobne podatke, već samo informaciju pripada li korisnik određenoj dobnoj skupini (npr. stariji od 13, 15 ili 18 godina). Online platforme će zatim moći zatražiti odgovor 'da ili ne' o tome ispunjava li korisnik dobni uvjet.

Kako bi ublažila zabrinutosti oko privatnosti, Komisija se oslanja na tzv. 'zero-knowledge proof' tehnologiju, koja omogućuje provjeru bez otkrivanja identiteta korisnika. U Bruxellesu kažu da je riječ o 'zlatnom standardu' zaštite privatnosti.

Aplikacija stiže uslijed pojačanog političkog pritiska na društvene mreže, koje se sve češće optužuju za negativan utjecaj na mentalno i fizičko zdravlje djece i mladih. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer među najglasnijima su u zahtjevima za strožim pravilima, uključujući i moguće zabrane društvenih mreža za maloljetnike, po uzoru na Australiju.

Sedam država članica - Cipar, Danska, Francuska, Grčka, Italija, Irska i Španjolska - već razvija vlastite verzije aplikacije u suradnji s EU-om, a njihovo uvođenje očekuje se do kraja godine, piše Politico.

Unatoč uvjeravanjima iz Bruxellesa, inicijativa nailazi na kritike organizacija za zaštitu privatnosti. Thomas Lohninger iz austrijske udruge epicenter.works upozorava da bi povezivanje digitalnog identiteta s provjerom dobi moglo otvoriti vrata nadzoru, dok drugi stručnjaci tvrde da sustav još nije tehnički spreman za primjenu.

Dio kritičara to stoga naziva 'trojanskim konjem nadzora' te da će svaki pokušaj provjere dobi potkopati anonimnost na internetu i riskirati štetu pravima djece na pristup informacijama. 'Dok Komisija tvrdi da rješava pitanje privatnosti, druga digitalna prava, poput slobode informiranja i izražavanja, potpuno su zanemarena', upozorio je Simeon de Brouwer iz organizacije EDRi.

Sigurnosne i tehničke dileme

Upitno je i kako će točno sustav funkcionirati. Aplikacija će, među ostalim, koristiti IP adresu za određivanje lokacije korisnika, što znači da se može zaobići korištenjem VPN-a. Stručnjaci upozoravaju i na rizike za osjetljive skupine poput novinara, aktivista ili osoba u egzilu, kojima je anonimnost često ključna za siguran rad.

'Planovi ne daju dovoljno jamstava za zaštitu podataka i sigurnost korisnika kojima je anonimnost nužna', upozorio je Rand Hammoud iz organizacije Center for Democracy and Technology Europe.

Unatoč kritikama, političari sustavu uglavnom daju potporu. Europska komisija već priprema dodatne preporuke o ograničavanju pristupa društvenim mrežama za djecu, koje bi trebale biti predstavljene do ljeta. 'Roditelji su ti koji odgajaju djecu, a ne platforme', poručila je Von der Leyen.

Ona će danas predstaviti rješenje čelnicima EU-a u nastojanju da dobije političku podršku. Pozivu će prisustvovati osam šefova država, kao i Macron - iz Cipra, Češke, Njemačke, Grčke, Italije, Irske, Španjolske i Slovenije - kao i austrijski, nizozemski, poljski i portugalski ministri za digitalnu politiku, rekao je dužnosnik iz Elizejske palače.