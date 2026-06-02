Europom se širi ultrasnažna droga, raste broj mrtvih: Stručnjaci upozoravaju na veliku opasnost

Velika Britanija suočava se s valom kokaina iznimno visoke čistoće dok broj smrtnih slučajeva povezanih s tom drogom doseže rekordne razine. Stručnjaci upozoravaju da je rast proizvodnje u Južnoj Americi doveo do znatnog povećanja čistoće kokaina koji završava na ulicama, pa korisnici često nesvjesno preuzimaju veći rizik nego prije

Istraga Independenta tijekom ovogodišnjeg festivala u Cheltenhamu, koji je posjetilo više od 200.000 ljudi, pokazala je da su dvije od tri analizirane uzorkovane količine kokaina imale čak 85 posto čistoće. Bivši britanski državni koordinator za droge Mike Trace te je rezultate nazvao 'jako zabrinjavajućima' te pozvao vladu na hitnu reakciju zbog, kako kaže, rastućeg zdravstvenog rizika. Ključni podaci pokazuju da je prosječna čistoća kokaina porasla s oko 32 posto prije 13 godina na više od 80 posto danas, a u Engleskoj i Walesu 2024. godine od posljedica povezanih s kokainom umrlo je rekordnih 1279 ljudi. Ujedinjeno Kraljevstvo pritom ima najveću stopu konzumacije kokaina u Europi dok je potrošnja na liječenje ovisnosti o drogama i alkoholu realno smanjena za 40 posto između 2015. i 2022. godine.

Prema podacima iz analize otpadnih voda, konzumacija kokaina u Engleskoj porasla je za četvrtinu u posljednjih pet godina. Rizik od predoziranja sve veći Kokain može izazvati srčani ili moždani udar te napadaje, upozorava NHS, a rizik od predoziranja raste ako se droga kombinira s alkoholom. Uzorci iz Cheltenhama analizirani su na Sveučilištu Kingston i gotovo svi sadržavali su tragove kokaina, a dodatna laboratorijska analiza pokazala je da su dva uzorka, uključujući onaj pronađen u prostoru za prematanje beba, imala čistoću od 85 posto. Dr. Arijac Durrant sa Sveučilišta Kingston upozorio je da je riječ o kokainu znatno veće kvalitete nego što se obično nalazi na uličnoj razini te da takva koncentracija povećava rizik od predoziranja korisnika naviknutih na slabije proizvode. Organizatori Cheltenham Festivala poručili su da su razočarani nalazima te istaknuli da je upotreba ilegalnih droga širi društveni problem prisutan na mnogim velikim događanjima. Britanska Nacionalna kriminalistička agencija procjenjivala je da je prosječna čistoća kokaina na korisničkoj razini 2013. godine iznosila između 32 i 38 posto. Stručnjaci smatraju da je rekordna proizvodnja u Južnoj Americi, uz nove krijumčarske rute prema Europi, preplavila britansko tržište i smanjila potrebu za njihovim miješanjem s drugim tvarima.

Jača droga za manje novca Peter Cain iz Eurofins Forensic Servicesa navodi da je čistoća tijekom pandemije dosegla oko 75 posto, a posljednjih godina premašila je 80 posto. Slično upozorava i Europska agencija za droge, prema kojoj je prosječna čistoća kokaina u mnogim europskim državama porasla na između 66 i 81 posto. 'Kupci danas dobivaju jači proizvod za manje novca', rekao je Cain. Trace pak upozorava da je nepredvidiva čistoća najveći rizik jer korisnici često uzimaju količine na koje su navikli, ne znajući da je droga koju su kupili znatno snažnija nego prije. Broj hospitalizacija povezanih s kokainom i crackom utrostručio se tijekom desetljeća, a broj smrtnih slučajeva raste već 13 godina zaredom. Među žrtvama su i Lucy White, studentica koja je umrla od srčanog zastoja izazvanog kokainom, te 24-godišnja učiteljica Emily Rose Browning iz Cardiffa. Unatoč desetogodišnjoj strategiji borbe protiv droga pokrenutoj 2021. godine, izdvajanja za liječenje ovisnosti značajno su smanjena, stoga Trace zagovara uvođenje sustava testiranja droga kojim bi korisnici mogli provjeriti čistoću kupljenih supstanci.