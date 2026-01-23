EU ulaže milijarde da bi se oslobodio ovisnosti o Kini, no vlastitim zakonima koči ključni projekt

Europska unija snažno financijski podupire najveći poznati europski projekt eksploatacije rijetkih zemnih metala da bi smanjila ovisnost o Kini u opskrbi kritičnim sirovinama. No isti pravni okvir EU-a koji potiče taj strateški zaokret istodobno ozbiljno usporava, pa čak prijeti i zaustavljanjem njegove provedbe

Središnji primjer tog sukoba politika je projekt Per Geijer, rudnik rijetkih zemnih metala švedske državne kompanije LKAB u blizini Kirune, na sjeveru te zemlje. Projekt je dobio status 'strateškog' u okviru europskog Akta o kritičnim sirovinama (Critical Raw Materials Act – CRMA), čime je postao kandidat za povlašteno financiranje, jamstva i druge instrumente smanjenja investicijskog rizika koje podupire EU. No unatoč političkoj potpori iz Bruxellesa, projekt se suočava s ozbiljnim pravnim preprekama: strogi propisi o zaštiti okoliša i prava autohtonog stanovništva ne predviđaju iznimke, čak ni za projekte koje EU smatra ključnima za svoju zelenu i industrijsku tranziciju, piše Euronews.

Strateški projekt, ali bez prečaca Status strateškog projekta trebao bi ubrzati razvoj domaćih kapaciteta za sirovine nužne za električna vozila, vjetroelektrane i obrambenu industriju. Prema ciljevima CRMA-a, do 2030. godine najmanje 10 posto strateških sirovina trebalo bi se eksploatirati unutar EU-a, a 40 posto prerađivati u Europi. Da bi to ostvarila, Unija mobilizira financijske instrumente poput programa InvestEU, Inovacijskog fonda i zajmova Europske investicijske banke. Ukupno je najavljeno gotovo tri milijarde eura potpore za projekte rudarenja, prerade i recikliranja, a sjever Švedske prepoznat je kao jedno od ključnih područja za to. Ipak, strateški status ne znači automatsko dobivanje dozvola. LKAB i dalje mora proći puni postupak ishođenja okolišne dozvole prema švedskom Zakonu o zaštiti okoliša, jednom od najstrožih u Uniji. To uključuje opsežne procjene utjecaja na vodu, bioraznolikost, buku, onečišćenje i klimu, a razmatra ih sud za zemljište i okoliš. Svaka faza otvara prostor za žalbe te postupci mogu godinama trajati.

Na razini EU-a primjenjuju se i direktive o procjeni utjecaja na okoliš te o zaštiti staništa i ptica. One štite područja Natura 2000 i ugrožene vrste pa se ne mogu suspendirati zbog gospodarskih ili strateških interesa. Projekt komplicira i to što se nalazi na području tradicionalnog uzgoja sobova autohtonog naroda Sami, što aktivira obaveze iz švedskog ustava, Europske konvencije o ljudskim pravima i europskog zakonodavstva o zaštiti manjina, uključujući obavezu stvarnog sudjelovanja i uvažavanja interesa lokalne zajednice. Pravni stručnjaci upozoravaju da se zahtjevi za informirani pristanak i zaštitu tradicionalnog načina života teško mogu uskladiti s političkim pritiskom za ubrzano izdavanje dozvola. Upravo tu Kiruna postaje simbol onoga što istraživači nazivaju 'paradoksom Zelenog plana': klimatski i industrijski ciljevi zahtijevaju brzu akciju, ali se sudaraju s čvrstom pravnom zaštitom prirode i ljudskih prava.

Granice europske industrijske strategije Per Geijer dio je šireg LKAB-ova lanca vrijednosti, a on uključuje i izdvajanje rijetkih metala iz postojeće proizvodnje željezne rude u Malmbergetu te preradu u industrijskom centru u Luleåu. Svi ti projekti imaju status strateških prema CRMA-u. No Europska komisija jasno poručuje da taj status ne znači slabljenje okolišnih standarda niti zaobilaženje prava. Ako projekt ne ispuni kriterije održivosti ili ne napreduje onako kako je planirano, strateška oznaka može biti povučena. Europska unija financiranjem i političkim signalima stvara snažan zamah za razvoj rudnika, ali njezin vlastiti pravni okvir postavlja čvrste granice koje mogu dovesti do dugotrajnih zastoja, i to upravo u trenutku u kojem Bruxelles inzistira na brzini.