Šef Anthropica: 'Što nosi nagli razvoj AI-ja? Na ovakve promjene još nismo spremni'

Amodei vjeruje da bi alati koje razvijaju tvrtke poput njegove mogli izbrisati polovicu početnih uredskih radnih mjesta, osobito onih niže razine, već u razdoblju od jedne do pet godina. Za Axios je izjavio da bi stopa nezaposlenosti u SAD-u mogla porasti pet puta – na razinu koja se posljednji put bilježila samo nakratko, u jeku pandemije covida-19.

Tehnološki skok bez presedana

To nije prvi put da stručnjaci upozoravaju na potencijalne ekonomske posljedice AI revolucije, no Amodeijeve riječi odjekuju snažnije jer dolaze iz vrha industrije – upravo u trenutku kada njegova tvrtka, Anthropic, na tržište stavlja AI model koji može neprekidno raditi gotovo sedam sati i obavljati složenije zadatke uz minimalan nadzor čovjeka.

Povijesno se smatralo da tehnologija zamjenjuje fizički rad i slabije plaćene poslove, dok se radnici mogu prekvalificirati za kvalitetnija radna mjesta. No, ako je Amodei u pravu, AI bi mogao izbrisati i visoko specijalizirana zanimanja koja su zahtijevala godine obrazovanja – a takve radnike neće biti lako prekvalificirati za poslove slične razine i plaće.

Zbog toga predlaže političku raspravu o porezu na AI kompanije.

„Ako AI stvori ogromno bogatstvo, ono će, po prirodi stvari, pripasti tehnološkim kompanijama, a manje običnim građanima“, rekao je. „Nije mi u ekonomskom interesu to reći, ali mislim da to moramo razmotriti – i to ne bi smjelo biti pitanje političke pripadnosti.“

Brže, šire i teže za prilagodbu

Analize predviđaju da će profesije poput pravnih asistenata, obračunskih referenata, financijskih savjetnika i programera biti najizloženije automatizaciji. CEO-ovi najvećih tehnoloških kompanija već otvoreno govore o toj transformaciji: Mark Zuckerberg je rekao da očekuje da će AI do kraja 2025. pisati polovicu koda u Meti, dok je Satya Nadella iz Microsofta otkrio da AI već sada piše oko 30% njihova programskog koda.

Prema Amodeiju, 60% korisnika Anthropica trenutačno koristi AI za potporu ljudskom radu, dok 40% koristi tehnologiju za njegovu potpunu automatizaciju – i taj udio raste.

„Ljudi su se kroz povijest prilagođavali tehnološkim promjenama“, rekao je. „Ali svi s kojima razgovaram kažu da je ovo drugačije. Brže je. Teže je. Šire je. Napredak stalno iznenađuje.“

Skepticizam i ograničenja

Ipak, nije cijela znanstvena zajednica jednako pesimistična. Neki stručnjaci smatraju da će AI vjerojatnije automatizirati pojedine zadatke, a ne čitava radna mjesta – ostavljajući ljudima prostor za kreativnije i kompleksnije zadatke. Također se postavlja pitanje koliko brzo AI može nastaviti napredovati, s obzirom na to da su modeli već „progutali“ velik dio javno dostupnih podataka s interneta.

Profesor Anton Korinek s University of Virginia rekao je da bi se ljudi mogli prevariti ako misle da će se i ovaj put pojaviti nova radna mjesta.

„Ljudi se tješe mišlju da ekonomija uvijek stvara nova radna mjesta. To je dosad bilo točno, ali ovaj put su strojevi ti koji će naučiti obavljati i ta nova zanimanja – i to brže nego ljudi“, napisao je.

Amodei: AI može i pomoći, ali moramo se pripremiti

Unatoč upozorenjima, Amodei nije protiv umjetne inteligencije – naprotiv. Vjeruje da AI može pomoći u rješavanju velikih izazova, uključujući liječenje bolesti. „Ne bih razvijao ovu tehnologiju da ne vjerujem da može donijeti dobro“, rekao je.

No dodao je da želi na vrijeme upozoriti na opasnosti, pogotovo zato što mnogi drugi iz industrije to ne rade. „Netko to mora jasno reći“, rekao je za CNN. „Ne mislim da se ovaj vlak može zaustaviti. Ali iz svoje pozicije mogu barem pokušati usmjeriti tehnologiju tako da prepoznajemo i adresiramo štete – a istovremeno ostvarimo njezine koristi.“



Tech futurologinja Tracey Follows sažela je njegovu strategiju: „Amodeijeva poruka nije samo upozorenje javnosti. Ona je istodobno iskrenost, upravljanje reputacijom, pozicioniranje na tržištu i pokušaj utjecaja na politiku.“ Ako se uistinu dogodi veliki porast nezaposlenosti, kaže ona, Amodei će moći reći: "Mi smo na vrijeme upozorili."