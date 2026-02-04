Na morskome dnu otkriven drevni teretnjak iz Rimskog Carstva

Do otkrića su stručnjaci došli sredinom prošle godine, ali se informacija morala držati u strogoj tajnosti zbog straha od potencijalne pljačke, objavile su vlasti. List La Repubblica piše da brod, prema procjeni stručnjaka, datira iz razdoblja oko 4. stoljeća.

Oni pretpostavljaju da je najvjerojatnije isplovio iz neke sjevernoafričke luke te je u amforama prevozio garum - začinski umak na bazi fermentirane ribe, koji je bio iznimno popularan u rimsko vrijeme i uobičajen začin u antičkoj rimskoj kuhinji. U svojim su ga kuhinjama koristili i Grci, Feničani i ostali narodi.

U lipnju prošle godine, tijekom uobičajene pomorske patrole uz obalu grada Gallipolja na jugu regije Apulije, slučajno su zamijećene nepravilnosti na morskom dnu. Pronađeni su ostaci drevnoga teretnog broda, a od tada je područje pod stalnim nadzorom.

U mjesecima koji dolaze arheolozi će sustavno dokumentirati i ispitati olupinu. Njihov bi rad trebao pružiti nov uvid u trgovačke putove, brodogradnju i kretanje robe u kasnome Rimskom Carstvu. Istodobno bi njihov rad trebao pridonijeti dugoročnoj zaštiti olupine i njezinu očuvanju za dodatna istraživanja u budućnosti.