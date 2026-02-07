ASTRO PROGNOZA

Novac stiže, opustite se: Jedan znak previše brine o financijama, a drugi mora paziti da ne guši partnera

P. H.

07.02.2026 u 00:00

Izvor: Freepik / Autor: Freepik
Iako je vikend, Bikovima misli bježe na financije i planiranje budžeta za uređenje doma; važno je opustiti se, novac će doći, a sada je vrijeme za uživanje. Partner bi ih mogao iznenaditi romantičnom gestom ili poklonom koji će ih dirnuti, dobro je uzvratiti istom mjerom i pokazati zahvalnost.

Karizma Lavova danas je neodoljiva i gdje god se pojave bit će u centru pažnje, što mogu iskoristiti za širenje mreže poslovnih kontakata. U ljubavi očekuju divljenje i komplimente, a ako ih ne dobiju od partnera, mogli bi postati dramatični. Srce i krvožilni sustav trebaju pažnju, pa bi lagana kardio vježba bila idealna za danas.

