Novac stiže, opustite se: Jedan znak previše brine o financijama, a drugi mora paziti da ne guši partnera

Ovan
Vikend počinjete puni elana i možda ćete dobiti iznenadnu inspiraciju za rješavanje poslovnog problema koji vas muči cijeli tjedan; zapišite te ideje, zlata vrijede. U ljubavi vas privlači dinamika i akcija, pa predložite partneru zajednički sportski izlet ili neku novu, uzbudljivu aktivnost. Zdravlje je odlično, no pazite na mišiće ako se naglo aktivirate nakon tjedna provedenog u uredu.
Bik
Iako je vikend, misli vam bježe na financije i planiranje budžeta za uređenje doma; opustite se, novac će doći, a sada je vrijeme za uživanje. Partner bi vas mogao iznenaditi romantičnom gestom ili poklonom koji će vas dirnuti, stoga uzvratite istom mjerom i pokažite zahvalnost. Pripazite na grlo i glasnice, izbjegavajte hladna pića i glasne prostore pune dima.
Blizanci
Vaš društveni kalendar je pretrpan, a mogli biste upoznati utjecajnu osobu koja će vam pomoći u karijeri sasvim slučajno, na neobaveznoj kavi. U ljubavi ste vrckavi i skloni flertu, što je zabavno ako ste slobodni, ali zauzeti bi trebali paziti da ne prijeđu granicu i povrijede partnera. Moguća je nesanica zbog previše uzbuđenja, pa pokušajte s meditacijom prije spavanja.
Rak
Danas se najbolje osjećate u sigurnosti svog doma, a obavljanje sitnih kućanskih poslova ili priprema ručka pomoći će vam da razbistrite misli vezane uz posao. Emotivno ste vrlo stabilni i pružate oslonac partneru, a intimna večer u dvoje bit će savršen završetak dana. Probava vam je osjetljiva na stres, pa birajte laganiju, kuhanu hranu i izbjegavajte fast food.
Lav
Vaša karizma danas je neodoljiva i gdje god se pojavite bit ćete u centru pažnje, što možete iskoristiti za širenje mreže poslovnih kontakata. U ljubavi očekujete divljenje i komplimente, a ako ih ne dobijete od partnera, mogli biste postati dramatični; smirite ego i budite realni. Srce i krvožilni sustav trebaju pažnju, pa bi lagana kardio vježba bila idealna za vas danas.
Djevica
Iako je subota, vaš perfekcionizam ne miruje i vjerojatno ćete provesti dio dana planirajući radni tjedan unaprijed; pokušajte se ipak malo isključiti. Partner bi mogao prigovoriti da ste previše kritični prema njemu, stoga danas svjesno birajte riječi i fokusirajte se na njegove vrline. Moguće su glavobolje tenzijskog tipa, pa si priuštite masažu vrata i ramena.
Vaga
Danas ste raspoloženi za umjetnost i ljepotu, pa bi posjet izložbi ili kupovina novih detalja za dom mogli probuditi vašu kreativnost koju ćete kasnije primijeniti u poslu. U ljubavi tražite sklad i harmoniju, a iskren razgovor s voljenom osobom riješit će sve nedoumice koje su vas mučile proteklih dana. Pripazite na bubrege i donji dio leđa, toplo se odjenite ako idete u šetnju.
Škorpion
Vaša intuicija je danas iznimno jaka i točno ćete znati kome možete vjerovati, a koga trebate izbjegavati u budućim poslovnim suradnjama. Strast vas vodi u ljubavi, a večernji izlazak mogao bi se pretvoriti u nezaboravnu avanturu koja će vam ubrzati puls. Reproduktivni sustav je osjetljiv, stoga vodite računa o zdravlju i redovitim kontrolama.
Strijelac
Osjećate snažnu potrebu za bijegom od rutine, pa ako ne možete otputovati, barem istražite novi dio grada ili restoran egzotične kuhinje; to će vas napuniti novom energijom za posao. U ljubavi ste optimistični i otvoreni, a vaš zarazan smijeh privući će pažnju gdje god se pojavite. Jetra i bokovi su vam slaba točka, pa nemojte pretjerivati s teškom hranom i alkoholom.
Jarac
Danas ćete se vjerojatno baviti obiteljskim obavezama ili pomaganjem starijim članovima obitelji, što će vam dati osjećaj korisnosti i ispunjenja. U ljubavi ste ozbiljni i tražite konkretne dokaze privrženosti; partner će morati pokazati djelima, a ne samo riječima, koliko mu je stalo. Koža i kosti su osjetljivi, pa pazite na hidrataciju i izbjegavajte predugo stajanje na hladnoći.
Vodenjak
Vaš um radi sto na sat i puni ste originalnih ideja koje bi mogle unaprijediti vaš posao; zapišite ih, ali realizaciju ostavite za ponedjeljak. U ljubavi vas privlači neovisnost, pa ćete možda poželjeti provesti dio dana sami sa svojim hobijima, što će partner morati razumjeti. Cirkulacija u nogama može biti problem, pa se potrudite prošetati ili voziti bicikl.
Ribe
Možda ćete se osjećati pomalo iscrpljeno od napornog tjedna, pa je danas idealan dan za potpunu izolaciju i punjenje baterija uz dobru knjigu ili seriju. Emocije su vam duboke i intenzivne, a partner će osjetiti vašu potrebu za nježnošću i pružiti vam potrebnu utjehu i zagrljaj. Stopala su vam i dalje osjetljiva točka, priuštite si toplu kupku s eteričnim uljima.
