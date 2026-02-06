VIDEO Divovska meduza veličine autobusa snimljena u Atlantiku

Znanstvenici su u dubokom moru uz atlantsku obalu Argentine snimili rijetku i impresivnu divovsku meduzu, poznatu kao fantomska meduza (Stygiomedusa gigantea). Krakovi ove neobične vrste veličine školskog autobusa mogu dosegnuti duljinu i do deset metara
Meduza je zabilježena na dubini od oko 250 metara tijekom znanstvene ekspedicije koju je proveo Schmidt Ocean Institute, objavili su istraživači.
Istraživanje je obuhvatilo morsko područje na ruti od Buenos Airesa do Ognjene Zemlje. Osim divovske meduze, znanstvenici su tijekom ekspedicije otkrili i nekoliko koraljnih grebena te, prema procjenama, čak 28 dosad nepoznatih vrsta morskih organizama, piše Tagesschau.
Među potencijalno novim vrstama nalaze se crvi, puževi i morske anemone, što dodatno potvrđuje biološku raznolikost i slabu istraženost dubokomorskih ekosustava u tom dijelu svijeta.
Zapanjujući prizori, ali i mračna strana oceana
Uz fascinantna bića i nova otkrića, ekspedicija je otkrila i manje ugodnu stvarnost. Istraživači su u dubokom moru pronašli velike količine otpada, uključujući ribarske mreže, plastične vrećice, ali i VHS-kazetu s korejskim natpisima u gotovo savršenom stanju.
Takvi nalazi, ističu znanstvenici, jasno pokazuju koliko dugo plastika i drugi umjetni materijali mogu opstati u morskom okolišu i nastaviti onečišćavati oceane desetljećima.
Jedinstvena prilika za razumijevanje oceana
Tijekom misije prikupljen je velik broj kemijskih, fizikalnih i bioloških uzoraka koji će poslužiti za daljnja istraživanja morskih sustava. 'Prikupili smo dosad neviđenu količinu uzoraka koji će nam pomoći da bolje razumijemo povezanost procesa u našim vodama', izjavila je Melisa Fernández Severini iz Argentinskog instituta za oceanografiju.
Prema njezinim riječima, ti podaci nude jedinstvenu priliku ne samo za razumijevanje iznimnih i ekstremnih ekosustava dubokog mora, nego i za procjenu koliko su oni ranjivi i izloženi ljudskom utjecaju.