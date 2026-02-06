Paralizirano rusko zapovjedništvo: Vlada kaos, uništili su vlastitu jurišnu skupinu

Masovno isključivanje Starlinkovih terminala u ruskim oružanim snagama ozbiljno je narušilo zapovjednu sposobnost na bojištu te dovelo do više incidenata s poginulim ruskim vojnicima u prijateljskoj vatri, tvrde pripadnici ukrajinskog partizanskog pokreta Ateš. O njihovim navodima piše Kyiv Post

Prema Atešu, ruske postrojbe na istoku i jugu Ukrajine suočavaju se s teškim komunikacijskim problemima nakon gubitka pristupa Starlinku, zbog čega zapovjednici više ne mogu učinkovito nadzirati i usmjeravati svoje snage. 'Zapovijedanje je praktički paralizirano' Izvori iz 122. motorizirane pješačke pukovnije u području Kupjanska te 1152. pukovnije u Zaporiškoj oblasti navode da je zapovijedanje 'praktički paralizirano'. Kako su Starlinkovi terminali uglavnom izvan funkcije, časnici za veze ostali su bez ključnog alata za komunikaciju. Pokušaji uspostave pričuvnih komunikacijskih kanala, prema tim navodima, uglavnom ne uspijevaju, a sustavi elektroničkog ratovanja često ometaju čak i vlastite radioveze, piše Kyiv Post.

'Bez stabilne komunikacije na prvoj crti nastaje kaos', poručuju iz Ateša, dodajući da nedostatak koordinacije već dovodi do velikih gubitaka, ne samo od neprijateljske vatre. Incident u Zaporiškoj oblasti i prijateljska vatra Jedan od najozbiljnijih incidenata, prema tvrdnjama ukrajinskih partizana, dogodio se u Zaporiškoj oblasti. Tamo je potpun kolaps veza navodno doveo do prijateljske vatre, pri čemu su ruske postrojbe, nesvjesne međusobnih položaja, uništile vlastitu jurišnu skupinu od 12 vojnika. 'Ovisnost Rusije o civilnoj tehnologiji okrenula se protiv nje', navodi Ateš. 'Kad komunikacija nestane, zapovijedanje se raspada, a postrojbe počinju uništavati same sebe.' SpaceX onemogućio terminale, tvrde ukrajinski izvori

Prema dostupnim informacijama, slom komunikacija uslijedio je nakon odluke Elona Muska i SpaceX-a da onemoguće Starlinkove terminale koje koriste ruske snage u Ukrajini, čime je prekinut pristup internetu duž oko tisuću kilometara bojišnice. Ukrajinski stručnjak za elektroničko ratovanje Serhij Flash Beskrestnov izjavio je da su gotovo sve ruske postrojbe na prvoj crti koje su se oslanjale na Starlink izgubile mogućnost sigurnog prijenosa podataka, zbog čega zapovjednici više ne mogu koordinirati napade. Povratak papirnatim kartama i kuririma Ruski vojni blogeri navode da su neke postrojbe bile prisiljene vratiti se papirnatim kartama i kuririma koji prenose podatke na memorijskim karticama.