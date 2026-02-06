Zimski chic na San Siru: Blanka Mateša zablistala u sportskom izdanju

Blizanci

Vaš društveni kalendar je pretrpan, a mogli biste upoznati utjecajnu osobu koja će vam pomoći u karijeri sasvim slučajno, na neobaveznoj kavi. U ljubavi ste vrckavi i skloni flertu, što je zabavno ako ste slobodni, ali zauzeti bi trebali paziti da ne prijeđu granicu i povrijede partnera. Moguća je nesanica zbog previše uzbuđenja, pa pokušajte s meditacijom prije spavanja.