Zimski chic na San Siru: Blanka Mateša zablistala u sportskom izdanju

Na tribinama legendarnog San Sira, usred svjetlosnog i glazbenog spektakla otvaranja Zimskih olimpijskih igara, Supruga predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Mateše, Blanka Mateša pokazala je kako izgleda sportski šik na najvišoj razini
U fokusu jednog od milanskog izdanja Blanke Mateše je efektan kontrast - jarko crvena jakna koja savršeno naglašava zimsku atmosferu i boje olimpijskog grada, dok uske bijele traper, Levis hlače podižu cijeli stajling i daju mu svježinu.
Mladenački dojam
Ugledna splitska sveučilišna profesorica i pročelnica Katedre za građansko pravo look je zaokružila praktičnim, ali Lacoste tenisicama u bijeloj boji koje odlično prate liniju hlača i daju mu urbani, mladenački izgled. Posebnu zimsku notu dodaje pletena kapa iz kolekcije s revije predstavljanja službene kolekcije hrvatskih olimpijaca za Milano Cortinu 2026. s detaljem u boji jakne, čime je cijelu kombinaciju stilski 'povezala' u cjelinu.
'Na današnji dan nosim i inače crveno kao vid podrške globalnoj inicijativi posvećenoj podizanju svijesti o zdravlju žena, a večeras za otvaranje Zimskih olimpijskih je kombiniram s bijelom jer su to boje koje simboliziraju naš tim', rekla nam je Blanka Mateša. Istaknula je kako svi komentiraju kako je hrvatska olimpijska kolekcija izazvala pozornost, a sportaši je hvale kao najkvalitetniju.