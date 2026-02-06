U ZNAKU OLIMPIJSKOG SPEKLATKLA

Zimski chic na San Siru: Blanka Mateša zablistala u sportskom izdanju

D.A.M.

06.02.2026 u 22:40

Blanka Mateša
Blanka Mateša Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL
Na tribinama legendarnog San Sira, usred svjetlosnog i glazbenog spektakla otvaranja Zimskih olimpijskih igara, Supruga predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Mateše, Blanka Mateša pokazala je kako izgleda sportski šik na najvišoj razini

U fokusu jednog od milanskog izdanja Blanke Mateše je efektan kontrast - jarko crvena jakna koja savršeno naglašava zimsku atmosferu i boje olimpijskog grada, dok uske bijele traper, Levis hlače podižu cijeli stajling i daju mu svježinu.

Mladenački dojam

Ugledna splitska sveučilišna profesorica i pročelnica Katedre za građansko pravo look je zaokružila praktičnim, ali Lacoste tenisicama u bijeloj boji koje odlično prate liniju hlača i daju mu urbani, mladenački izgled. Posebnu zimsku notu dodaje pletena kapa iz kolekcije s revije predstavljanja službene kolekcije hrvatskih olimpijaca za Milano Cortinu 2026. s detaljem u boji jakne, čime je cijelu kombinaciju stilski 'povezala' u cjelinu.

'Na današnji dan nosim i inače crveno kao vid podrške globalnoj inicijativi posvećenoj podizanju svijesti o zdravlju žena, a večeras za otvaranje Zimskih olimpijskih je kombiniram s bijelom jer su to boje koje simboliziraju naš tim', rekla nam je Blanka Mateša. Istaknula je kako svi komentiraju kako je hrvatska olimpijska kolekcija izazvala pozornost, a sportaši je hvale kao najkvalitetniju.

Blanka Mateša na San Siru
Blanka Mateša na San Siru Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Zlatko Mateša

