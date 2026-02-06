Grad Elona Muska u Teksasu želi osnovati vlastitu policiju

Gradska komisija dala je zeleno svjetlo gradskoj policijskoj upravi. Međutim, plan još mora odobriti Texas Commission on Law Enforcement.

Grad tvrtke SpaceX Starbase na jugu američke savezne države Teksas nedavno je zatražio odobrenje za vlastite policijske snage, s obzirom na imovinu u gradu i njegovu relativno izoliranu lokaciju.

Starbase SpaceX koristi za testiranje svog prototipa rakete Starship i ima samo nekoliko stotina stanovnika, od kojih su većina zaposlenici SpaceX-a i njihove obitelji. Prilično je izoliran - najbliži grad, Brownsville, udaljen je oko 45 minuta vožnje.

Policijske snage igrat će ključnu ulogu u zaštiti imovine vezane uz poslovanje SpaceX-a. Novom postrojbom će upravljati šef policije, kojeg će izabrati Starbaseovo povjerenstvo. Očekuje se kako će postrojba, koji bi mogla biti operativna za nekoliko mjeseci, zaposliti oko osam policajaca. Tvrtka za sigurnosno savjetovanje Vision Quest Solutions također je navodno angažirana kako bi pomogla u osnivanju.

Prije je Starbase pokušao surađivati ​​s uredom šerifa okruga Cameron za potrebe provedbe zakona na svoj području, uključujući dogovor o petogodišnjem ugovoru vrijednom 3,5 milijuna američkih dolara. Prema ugovoru, gradom bi istovremeno patrolirala dva zamjenika, a ukupno osam zamjenika bilo bi dostupno.

Grad je također postigao dogovor sa šerifovim uredom o korištenju županijskog zatvora, pri čemu je Starbase pristao plaćati 100 dolara dnevno po zatvoreniku, uz dodatne troškove poput medicinske skrbi.

Međutim, dogovor je propao, uglavnom zbog nedostatka zaštite državnih službenika u ugovoru. Starbase također ima dobrovoljnu vatrogasnu postrojbu kojom upravljaju zaposlenici SpaceX-a. Ova postrojba samostalno izdaje dozvole i obavlja građevinske inspekcije, piše Euro News.