Dosta vam je Messengera? Evo kako ga možete deaktivirati

Ako zbog bilo kojeg razloga morate napustiti Facebookov program za čavrljanje, to možete napraviti u nekoliko vrlo jednostavnih koraka

Ako želite zbog bilo kojeg razloga deaktivirati Messenger, za to postoji vrlo jednostavna metoda, no vodite računa da ćete za to trebati deaktivirati Facebook. Naglašavamo da deaktivacija Facebooka nije isto što i gašenje/brisanje Facebooka, što znači da su svi vaši podaci sačuvani sve dok se ponovno ne prijavite. Gašenje Facebooka znači brisanje podataka.