Domaći gaming startup predstavio prvi pogled na novu igru. Lansirat će je na svjetsko tržište

Today’s Games, gaming studio iz Zagreba sastavljen od tima ljudi iza svjetski poznatih naslova poput League of Legends, SCUM, Serious Sam, Red Solstice i Talos Principle, predstavio je prvi pogled na novu igru – ReSetna. Igru planiraju lansirati za svjetsko tržište već krajem godine, i to za PC, Playstation 5, Xbox Series X/S, Nintendo, izvijestili su iz startupa