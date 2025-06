Altman otkrio koliko struje i vode potroši svaki naš upit ChatGPT-u

U novoj objavi na blogu, izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman osvrnuo se na to koliko resursa troši ChatGPT , ali i koliko bi ih u budućnosti mogao trošiti. Prema njegovim riječima, prosječan upit popularnom chatbotu troši oko 0,34 vat-sati električne energije, što je otprilike dovoljno da žarulja svijetli nekoliko minuta, ili da pećnica radi nešto više od sekunde. Pritom se potroši i oko 0,000085 galona vode – što odgovara jednoj petnaestini čajne žličice.

Podsjetimo, Altman je u travnju priznao i da su riječi 'molim' i 'hvala', koje korisnici često koriste u razgovoru s tim chatbotom, sve samo ne jeftine. Naprotiv, te naizgled sitne geste ljubaznosti tvrtku koštaju desetke milijuna dolara – i to samo kroz troškove potrošnje električne energije.

To nije prvi put da Altman najavljuje sve jeftiniju umjetnu inteligenciju. Još u veljači napisao je da očekuje deseterostruko smanjenje troškova iz godine u godinu. Kao primjer naveo je razliku u cijeni između modela GPT-4 iz 2023. i GPT-4o iz 2024., gdje je cijena po tokenu pala čak 150 puta.

AI pokreće utrku za novim izvorima energije

Eksplozivan rast potražnje za AI modelima otvorio je pitanje energetskih resursa. Tehnološke tvrtke sve češće razmatraju nuklearnu energiju kao način napajanja golemih podatkovnih centara.

Microsoft je u rujnu potpisao 20-godišnji ugovor s tvrtkom Constellation Energy kako bi ponovno pokrenuo ugašenu nuklearnu elektranu Three Mile Island. U listopadu je Google objavio partnerstvo s tvrtkom Kairos Power, koja planira izgraditi tri mala modularna reaktora ukupne snage do 500 megavata, s planiranim dovršetkom do 2035.

Googleov izvršni direktor Sundar Pichai u intervjuu za Nikkei Asia rekao je da tvrtka i dalje cilja postići neto nultu emisiju do 2030. godine, i to unatoč sve većim energetskim zahtjevima koje donosi AI. Osim nuklearne, Google razmatra i solarne izvore.

'To je vrlo ambiciozan cilj i ostajemo predani njegovu ostvarivanju. No jasno je da razvoj umjetne inteligencije dodatno povećava razmjere potrebnih ulaganja', izjavio je Pichai.