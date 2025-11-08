U Hrvatskoj na istraživanje i razvoj utrošeno 1,2 milijarde eura

U Hrvatskoj su u 2024. godini na istraživačko-razvojnu (IR) djelatnost utrošene 1,2 milijarde eura, što je 7,2 posto više u odnosu na prethodnu godinu, a ukupno zaposlenih u IR-u bilo je 27.387, što je 2,5 posto manje u odnosu na godinu ranije, pokazuju privremeni podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS)
Prema privremenim podacima, udio izdataka za IR u BDP-u u 2024. iznosio je 1,49 posto.
Od ukupnih sredstava za IR, najveći udio utrošen je u poslovnom sektoru, 54,8 posto. Slijedi visoko obrazovanje s 27,2 posto, dok je najmanji udio sredstava utrošen u državnome i privatnome neprofitnom sektoru, 18 posto.
Iz DZS-a napominju kako će konačni i detaljniji podaci za istraživanje i razvoj biti dostupni 28. srpnja 2026. godine.