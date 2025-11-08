U Hrvatskoj na istraživanje i razvoj utrošeno 1,2 milijarde eura

Prema privremenim podacima, udio izdataka za IR u BDP-u u 2024. iznosio je 1,49 posto.

Od ukupnih sredstava za IR, najveći udio utrošen je u poslovnom sektoru, 54,8 posto. Slijedi visoko obrazovanje s 27,2 posto, dok je najmanji udio sredstava utrošen u državnome i privatnome neprofitnom sektoru, 18 posto.

Iz DZS-a napominju kako će konačni i detaljniji podaci za istraživanje i razvoj biti dostupni 28. srpnja 2026. godine.