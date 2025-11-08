PODACI DZS-A

U Hrvatskoj na istraživanje i razvoj utrošeno 1,2 milijarde eura

L. Š. / Hina

08.11.2025 u 15:29

Znanstvenici - ilustracija
Znanstvenici - ilustracija Izvor: EPA / Autor: ISAAC FONTANA
Bionic
Reading

U Hrvatskoj su u 2024. godini na istraživačko-razvojnu (IR) djelatnost utrošene 1,2 milijarde eura, što je 7,2 posto više u odnosu na prethodnu godinu, a ukupno zaposlenih u IR-u bilo je 27.387, što je 2,5 posto manje u odnosu na godinu ranije, pokazuju privremeni podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS)

Prema privremenim podacima, udio izdataka za IR u BDP-u u 2024. iznosio je 1,49 posto.

Od ukupnih sredstava za IR, najveći udio utrošen je u poslovnom sektoru, 54,8 posto. Slijedi visoko obrazovanje s 27,2 posto, dok je najmanji udio sredstava utrošen u državnome i privatnome neprofitnom sektoru, 18 posto.

Iz DZS-a napominju kako će konačni i detaljniji podaci za istraživanje i razvoj biti dostupni 28. srpnja 2026. godine.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NEVJEROJATNA PRIČA

NEVJEROJATNA PRIČA

Genij koji je otkrio tajnu života, ali i šokirao svojim izjavama: Tko je bio James Watson
TEHNO RECENZIJE

TEHNO RECENZIJE

Neodoljiva kombinacija žanrova: Zaigrali smo Ball x Pit
VAŽNO OTKRIĆE

VAŽNO OTKRIĆE

Stvoren prvi atlas ljudskog mozga: Ključ za razumijevanje autizma i shizofrenije?

najpopularnije

Još vijesti