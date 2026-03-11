FOTO Otvorena prva trgovina Actiona u Hrvatskoj: Kupci pohrlili po jeftine proizvode

Action posljednjih godina bilježi snažan rast diljem Europe, a ulazak na hrvatsko tržište najavljivan je još od sredine prošle godine.

Direktorica Actionovog poslovanja u Hrvatskoj i Sloveniji Neda Vuk Salaba, za sljedeći tjedan najavila je otvaranje trgovine u Ivancu.

Iz kompanije navode da će kupcima ponuditi oko 6000 proizvoda raspoređenih u 14 kategorija. Naglasak je na niskim cijenama i postupnom povećanju udjela proizvoda koji su proizvedeni prema načelima održivosti.

U ponudi su, među ostalim, kućanske potrepštine, dekoracije, proizvodi za uređenje doma i vrta, igračke, multimedija, proizvodi za zdravlje i osobnu njegu, deterdženti, oprema za kućne ljubimce te odjeća i posteljina. U trgovini se mogu pronaći i hrana i piće s duljim rokom trajanja.

'Pripreme trajale mjesecima'

Tvrtka je u Hrvatskoj registrirana sa sjedištem u Zagrebu i temeljnim kapitalom od dva milijuna eura. Za direktoricu poslovanja u Hrvatskoj i Sloveniji imenovana je Neda Vuk Salaba.

U proteklim mjesecima kompanija je provodila pripreme za otvaranje poslovnica i zapošljavanje zaposlenika. U prosincu su imenovani voditelji trgovina i njihovi zamjenici za tri lokacije – Sesvete, Ivanec i Labin.