FOTO Otvorena prva trgovina Actiona u Hrvatskoj: Kupci pohrlili po jeftine proizvode

Međunarodni maloprodajni lanac neprehrambenih proizvoda Action otvario je danas svoju prvu trgovinu u Hrvatskoj. Nova poslovnica nalazi se u trgovačkom centru Park & Shop u Sesvetama, čime je Hrvatska postala petnaesta država u kojoj posluje ovaj nizozemski diskontni lanac
Direktorica Actionovog poslovanja u Hrvatskoj i Sloveniji Neda Vuk Salaba, za sljedeći tjedan najavila je otvaranje trgovine u Ivancu.
Action posljednjih godina bilježi snažan rast diljem Europe, a ulazak na hrvatsko tržište najavljivan je još od sredine prošle godine.
'Širok asortiman uz niske cijene'
Iz kompanije navode da će kupcima ponuditi oko 6000 proizvoda raspoređenih u 14 kategorija. Naglasak je na niskim cijenama i postupnom povećanju udjela proizvoda koji su proizvedeni prema načelima održivosti.
U ponudi su, među ostalim, kućanske potrepštine, dekoracije, proizvodi za uređenje doma i vrta, igračke, multimedija, proizvodi za zdravlje i osobnu njegu, deterdženti, oprema za kućne ljubimce te odjeća i posteljina. U trgovini se mogu pronaći i hrana i piće s duljim rokom trajanja.
'Pripreme trajale mjesecima'
Tvrtka je u Hrvatskoj registrirana sa sjedištem u Zagrebu i temeljnim kapitalom od dva milijuna eura. Za direktoricu poslovanja u Hrvatskoj i Sloveniji imenovana je Neda Vuk Salaba.
U proteklim mjesecima kompanija je provodila pripreme za otvaranje poslovnica i zapošljavanje zaposlenika. U prosincu su imenovani voditelji trgovina i njihovi zamjenici za tri lokacije – Sesvete, Ivanec i Labin.
Većinski vlasnik kompanije je britanski investicijski fond 3i Group, koji kontrolira više od 80 posto udjela. Trgovački lanac ima više od tri tisuće trgovina te oko 70 tisuća zaposlenih. Prema poslovnim podacima kompanije, Action je 2024. ostvario 13,8 milijardi eura prihoda, dok je 2025. prodaja porasla na oko 16 milijardi eura zahvaljujući širenju mreže trgovina i rastu broja kupaca
'Model temeljen na čestim novitetima'
Poslovni model ovog lanca temelji se na velikom broju novih proizvoda i niskim cijenama. Svakoga tjedna u ponudu uvode oko 150 novih artikala.
Prema podacima kompanije, dvije trećine proizvoda prodaje se po cijeni nižoj od tri eura, dok je oko 1500 artikala jeftinije od jednog eura. Prosječna vrijednost kupnje kreće se između 12 i 15 eura, a prosječan kupac trgovinu posjeti više od 12 puta godišnje.
S obzirom na strukturu ponude i cjenovni raspon, Action će na hrvatskom tržištu konkurirati lancima poput Pepca, Tedija i KiK-a, a djelomično i Pevexu. U upravi ističu da proizvod neće uvrstiti u ponudu ako ga ne mogu ponuditi po najnižoj cijeni.