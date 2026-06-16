Dioničari tuže američkog diva: Uprava zatajila sporiji rast Azurea i golema ulaganja u AI

Uprava Microsofta zatajila je ulagačima sporiji rast poslovanja s upravljanjem podacima Azure i potrebu znatno većih ulaganja u infrastrukturu za umjetnu inteligenciju, ustvrdili su dioničari u tužbi protiv skupine poslovnih čelnika američkog diva
Predložena skupna tužba, koju je pokrenuo mirovinski fond policije i vatrogasaca grada St. Clair Shores iz Michigana, podnesena je u petak saveznom sudu u Seattleu, a tuženici uključuju izvršnog direktora Satyju Nadellu te financijsku direktoricu Amy Hood.
Tužba je podignuta u ime kupaca Microsoftovih redovnih dionica u razdoblju od 1. svibnja prošle do 28. siječnja ove godine. Dioničari optužuju Microsoft da ih je obmanuo i da nije pravodobno otkrio usporavanje rasta poslovanja cloud usluge Azure na kraju prošle godine i potrebu za velikim ulaganjima u infrastrukturu za umjetnu inteligenciju.
Uprava je ponedjeljak objavila da optužbe smatra 'neosnovanima' i najavila 'odlučnu' obranu pred sudom.
Tužba se nadovezuje na pad cijene Microsoftove dionice za 10 posto krajem siječnja, dan nakon objave tromjesečnih rezultata. Tim je padom tržišna kapitalizacija Microsofta smanjena za otprilike 357 milijardi dolara, a dionica Microsofta zabilježila je najveći dnevni pad u gotovo šest godina.
Microsoft je bio objavio da je prihod od Azurea i drugih usluga upravljanja podacima porastao u fiskalnom tromjesečju koje je završilo u prosincu za 39 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Rezultat je pokazao blago usporavanje u odnosu na prethodna tri mjeseca kada je uvećan za 40 posto.
Za prva tri ovogodišnja mjeseca i za razdoblje od travnja do lipnja uprava je najavila rast prihoda u tom dijelu poslovanja za 37 do 38 posto. Kapitalna ulaganja dosegnula su pak u zadnja tri mjeseca 2025. godine 37,5 milijardi dolara i bila su gotovo 66 posto veća nego u istom razdoblju 2024. godine, pokazalo je poslovno izvješće.
Uprava je usporavanje rasta Azurea i veća ulaganja pripisala ograničenjima kapaciteta, preusmjerivši istodobno dio resursa u razvoj umjetne inteligencije i alat Copilot, čiji su konkurenti Googleov Gemini i OpenAI-jev ChatGPT, navodi se u tužbi.
Microsoft spada među glavne dioničare OpenAI-ja, napominje Reuters.