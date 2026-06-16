Dioničari tuže američkog diva: Uprava zatajila sporiji rast Azurea i golema ulaganja u AI

Predložena skupna tužba, koju je pokrenuo mirovinski fond policije i vatrogasaca grada St. Clair Shores iz Michigana, podnesena je u petak saveznom sudu u Seattleu, a tuženici uključuju izvršnog direktora Satyju Nadellu te financijsku direktoricu Amy Hood.

Tužba je podignuta u ime kupaca Microsoftovih redovnih dionica u razdoblju od 1. svibnja prošle do 28. siječnja ove godine. Dioničari optužuju Microsoft da ih je obmanuo i da nije pravodobno otkrio usporavanje rasta poslovanja cloud usluge Azure na kraju prošle godine i potrebu za velikim ulaganjima u infrastrukturu za umjetnu inteligenciju.

Uprava je ponedjeljak objavila da optužbe smatra 'neosnovanima' i najavila 'odlučnu' obranu pred sudom.